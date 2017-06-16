Алексей Баталов оставил жене прощальное письмо перед смертью

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Советский и российский актер Алексей Баталов, который умер 15 июня, перед смертью написал письмо-стихотворение для своей супруги Гитаны Леонтенко, с которой прожил больше 50 лет.

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Послание супруге Баталов начал писать за день до смерти и не успел закончить, сообщает СтарХит. Трогательное послание демонстрирует всю глубину чувств звезды кино к близкому человеку.

"Любимая моя, бесценный дар от Бога. Ты вовсе не семья, а к счастию дорога, где каждый шаг с тобой", – написал актер.

Народный артист СССР Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме "Москва слезам не верит".