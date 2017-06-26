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    Скончался отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

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    Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в воскресенье в своем аккаунте в Instagram опубликовал детскую фотографию вместе с отцом, оставив ее без комментариев.
    Главный тренер лондонского Челси Жозе Моуриньо
    REUTERS John Sibley Livepic

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Скончался отец главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Фелиш Моуринью, сообщается в официальном аккаунте португальского "Белененсиша" в Twitter.

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    Моуринью-старший, которому 17 июня исполнилось 79 лет, в молодости был футболистом и выступал на позиции вратаря. Свою карьеру он начал в "Витории" из Сетубала, с которой дважды выигрывал Кубок Португалии, а в 1968-1974 годах выступал за "Белененсиш", в котором позднее, в 80-х годах, был помощником тренера и главным тренером.

    Жозе Моуринью в воскресенье в своем аккаунте в Instagram опубликовал детскую фотографию вместе с отцом, оставив ее без комментариев.

    josemourinho Перевірено
    Жозе Моуринью в воскресенье в своем аккаунте в Instagram опубликовал детскую фотографию вместе с отцом

    Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайдет" Жозе Моуринью после третьего поражения отправил своих подопечных домой на электричке.

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