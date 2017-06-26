Скончался отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Скончался отец главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Фелиш Моуринью, сообщается в официальном аккаунте португальского "Белененсиша" в Twitter.

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Моуринью-старший, которому 17 июня исполнилось 79 лет, в молодости был футболистом и выступал на позиции вратаря. Свою карьеру он начал в "Витории" из Сетубала, с которой дважды выигрывал Кубок Португалии, а в 1968-1974 годах выступал за "Белененсиш", в котором позднее, в 80-х годах, был помощником тренера и главным тренером.

Жозе Моуринью в воскресенье в своем аккаунте в Instagram опубликовал детскую фотографию вместе с отцом, оставив ее без комментариев.

josemourinho Перевірено Жозе Моуринью в воскресенье в своем аккаунте в Instagram опубликовал детскую фотографию вместе с отцом

Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайдет" Жозе Моуринью после третьего поражения отправил своих подопечных домой на электричке.