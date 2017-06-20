Французский журналист, получивший ранения в Мосуле, скончался

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Французский журналист Стефан Вильнев, получивший ранения, подорвавшись на мине в иракском Мосуле, скончался, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в районе Старого города, который остается последним оплотом боевиков ИГ во втором по величине населенном пункте Ирака.

Команда журналистов из Франции занималась в Мосуле съемками передачи Envoyé spécial ("Специальный корреспондент") для телеканала France 2. Ранения, которые получила еще одна журналистка Вероника Робер (Véronique Robert), угрожают ее жизни. Третий журналист Самюэль Форэ (Samuel Forey) был легко ранен в лицо и руку, но находится в состоянии шока. При взрыве погиб курдский журналист, который работал переводчиком у своих коллег из Франции.

Наступление правительственных сил в Мосуле усложняется средневековой планировкой — район испещрен узкими улочками шириной всего в два-три метра.

В конце мая иракские силовики начали решающий штурм последних районов Мосула, остающихся под контролем террористов в западной части города.