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    Мужчина, устроивший теракт в Брюсселе, скончался – СМИ

    Тема:

    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе (111)

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    По информации СМИ, мужчина, устроивший теракт на центральном вокзале в Брюсселе, скончался. В течение трех часов прокуратура не располагала информацией о состоянии мужчины.
    Спецоперация силовиков в Брюсселе
    @lalibrebe

    КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Мужчина, устроивший теракт на центральном вокзале в Брюсселе, скончался, сообщило издание Soir со ссылкой на данные федеральной прокуратуры.

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    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. Инцидент квалифицирован как теракт.

    В течение трех часов прокуратура не располагала информацией о состоянии мужчины.

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