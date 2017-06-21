Мужчина, устроивший теракт в Брюсселе, скончался – СМИ

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Мужчина, устроивший теракт на центральном вокзале в Брюсселе, скончался, сообщило издание Soir со ссылкой на данные федеральной прокуратуры.
Смотрите также: Спецоперация бельгийских силовиков после теракта на центральном вокзале Брюсселя
Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. Инцидент квалифицирован как теракт.
В течение трех часов прокуратура не располагала информацией о состоянии мужчины.