Мужчина, устроивший теракт в Брюсселе, скончался – СМИ

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Мужчина, устроивший теракт на центральном вокзале в Брюсселе, скончался, сообщило издание Soir со ссылкой на данные федеральной прокуратуры.

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Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. Инцидент квалифицирован как теракт.

В течение трех часов прокуратура не располагала информацией о состоянии мужчины.