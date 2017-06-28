Атака в Венесуэле: попытка переворота или бунт одиночки

Дмитрий Знаменский, Мехико — для РИА Новости Украина

Власти назвали происшедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей. Что это было?

Призыв к Мадуро

Заговорщики хорошо скоординировали свои действия. Одновременно с нападениями на ведомства в интернете появилась запись видеообращения офицера Оскара Переса, возглавляющего группу. Из записи понятны цели, которые поставили перед собой силовики.

"Мы требуем, президент Николас Мадуро Морос, твоей немедленной отставки вместе с твоими министрами и немедленного назначения всеобщих выборов", — заявил Перес в своем видеообращении.

Входящих в свою группу людей он назвал националистами, патриотами и государственниками. Пока не понятно, сколько человек состоит в организации, на видеозаписи видны еще четыре человека в масках и с оружием, стоящие за Пересом. Сам Перес своего лица не скрывает.

По его словам, у группировки нет партийной принадлежности.

"Эта битва не против остальной части вооруженных сил, а против безнаказанности, навязанной этим правительством, против тирании, против смерти молодых людей, которые борются за свои законные права. Против голода, против отсутствия здравоохранения и против фанатизма. Это борьба за жизнь, за надежду, которую мы строим", — говорится в послании.

"Мы проводим развертывание воздушных и наземных сил с единственной целью – вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок", — заявил офицер.

Непонятно, о развертывании каких сил говорил Перес, однако пока никакой активности его сподвижники не проявляют. Зато власти ответили сразу, выведя на улицы Каракаса бронетехнику. К поиску неуловимых пока заговорщиков подключен спецназ.

Более того, буквально за несколько часов до событий президент Мадуро пообещал использовать оружие для защиты интересов боливарианской революции и достижения целей, которые он считает правильными для страны.

"Если бы Венесуэла была погружена в хаос и насилие, если бы была разрушена революция, мы пошли бы в бой, никогда не сдались бы. И то, чего нельзя добиться голосами, добились бы оружием. Мы бы освободили нашу родину с оружием в руках", — сказал Мадуро.

Цели атаки

Нападениям подверглись МВД и ВС. Пострадавших нет, хотя применялось огнестрельное оружие и гранаты. По данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, по МВД, на террасе которого проходил прием по случаю национального дня журналиста, было произведено 15 выстрелов. В здание ВС были брошены четыре гранаты, привезенные из Колумбии и произведенные в Израиле, одна из них не взорвалась.

Атака на ВС объясняется просто – эта судебная инстанция, отмечают наблюдатели, давно встала на сторону исполнительной власти, утверждая практически все решения Мадуро. Нападение на МВД менее объяснимо, особенно если учесть что Перес отверг возможность объяснить свои мотивы местью. Возможно, именно жесткие действия сотрудников органов правопорядка против манифестантов в Венесуэле в последние месяцы и стали причиной, по которой заговорщики решили нанести удар по ведомству. По последним данным, в ходе протестов с начала апреля погибли 75 человек.

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Реакция ВС на события уже озвучена в заявлении главы судебной инстанции Майкеля Морено.

"Это нельзя назвать другим словом, кроме как терроризм, такие действия не запугают судей, а наоборот, они будут более твердыми в своих действиях в рамках конституции боливарианской республики Венесуэлы", — говорится в сообщении ВС.

Рука ЦРУ?

По словам министра Вильегаса, вертолет, использованный при атаках, принадлежит корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC) и был похищен с военно-воздушной базы имени Франсиско де Миранды в Ла-Карлоте. Похитивший его Перес подозревается в связях с ЦРУ.

"Против него ведется расследование относительно его связей с ЦРУ США и посольством этой страны в Каракасе. Также расследуются его связи с экс-министром внутренних дел, который недавно публично подтвердил свои контакты с ЦРУ", — сказал Вильегас.

Речь идет о Мигеле Родригесе Торресе. Однако он уже заявил, что власти ошиблись, а Оскар Перес никогда с ним не работал. Пилотом при Родригесе Торресе, по его словам, состоял Педро Перес из службы разведки SEBIN.

Атака на учредительное собрание не удалась

Министр Вильегас особенно подчеркнул, что атаки не помешают проведению запланированных выборов в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны.

"Никакая из этих атак не помешает национальному учредительному собранию и выборному процессу 30 июля", – заявил Вильегас.

На это число запланировано проведение выборов членов собрания.

Идея созыва собрания вызывает резкое неприятие у оппозиции, которая считает, что его созыв необходимо осуществлять через всенародное голосование. При этом власти заявили, что предлагаемые изменения в основной закон будут вынесены в дальнейшем на национальный референдум.

Опыт 2002 года

Предшественник Мадуро Уго Чавес на посту главы Венесуэлы пережил попытку военного переворота. 12 апреля 2002 года он был свергнут, однако уже через два дня вернул себе власть.

Арестовавшие Чавеса военные проявили нерешительность, долго перевозили его с места на место, пытаясь добиться от него подписи под заявлением об отставке, которая могла бы придать видимость законности новым властям. Один из сочувствующих Чавесу офицеров смог передать на несколько минут арестованному президенту свой мобильный телефон. Чавес позвонил жене и одной из дочерей, чтобы передать через них, что он не подавал и не подаст в отставку.

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Армия путчистов не поддержала. В итоге уже 14 апреля Чавес вернулся на президентский пост при поддержке лояльных частей и многочисленных сторонников.

Наблюдатели затрудняются сказать, что представляют собой действия группы Переса теперь. С одной стороны, заранее предупреждать власти о намерении совершить переворот – это весьма странно для тактики путчистов. С другой – Мадуро брошен вызов, а сам Перес и его сподвижники не пойманы. Стоит ли реальная сила за Пересом или он выступает в качестве одиночки, покажет ближайшее время.