В Венесуэле протестующие громят памятники экс-президенту Уго Чавесу

Местные власти пока не прокомментировали случившееся, сообщает издание Nacional.

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Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.