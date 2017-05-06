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    В Венесуэле протестующие громят памятники экс-президенту Уго Чавесу

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    Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу на площади в городе Вилья-дель-Росарио. Видео инцидента было размещено в социальных сетях.
    Канал "Новости МАТРИЦЫ" на Youtube

    Местные власти пока не прокомментировали случившееся, сообщает издание Nacional.

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    Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

    Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

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