Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Чавесу

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Протестующие подожгли и разрушили памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, сообщает Nacional.

По данным издания, протестующие подожгли памятник, расположенный на площади в городе Вилья-дель-Росарио, после чего он обрушился.

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Местные власти пока не прокомментировали случившееся.

Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.