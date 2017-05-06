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    Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Чавесу

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    Протестующие подожгли памятник, расположенный на площади в городе Вилья-дель-Росарио, после чего он обрушился. Местные власти пока не прокомментировали случившееся.
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле. Архивное фото
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Протестующие подожгли и разрушили памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, сообщает Nacional.

    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Протесты в Венесуэле: каски, дымовые шашки и столкновения

    По данным издания, протестующие подожгли памятник, расположенный на площади в городе Вилья-дель-Росарио, после чего он обрушился. 

    Смотрите также — Протесты в Венесуэле: каски, дымовые шашки и столкновения

    Местные власти пока не прокомментировали случившееся.

    Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

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