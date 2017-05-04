Протесты в Венесуэле: каски, дымовые шашки и столкновения

В Венесуэле проходят массовые акции протеста после того, как президент Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания для реформирования конституции.

Сообщалось, что молодой человек в возрасте 17 лет был убит в среду в ходе разгона маршей оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе. Смерть юноши произошла в момент, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.

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В то же время глава администрации муниципии Чакао Рамон Мучачо сообщил, что в среду в центры здоровья был доставлен 161 пациент, пострадавший от действий гвардейцев на акции протеста. Более 130 человек получили травмы, 17 – отравление газами, восемь – ранения дробью и двое – ожоги, отмечает портал Universal. По последним данным, в ходе идущих с 4 апреля протестов в Венесуэле погибли более 30 человек.