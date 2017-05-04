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    Лидера студенческого движения убили в Венесуэле

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    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins

    КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина. Лидер студенческого движения политехнического университета штата Ансоатеги в Венесуэле был убит четверг, сообщила прокуратура республики.

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    "Это случилось в четверг, 4 мая, в расположении учебного заведения, находящегося в городе Эль-Тигре муниципии Симон Родригес данного штата", — говорится в сообщении ведомства.

    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
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    По данным прокуратуры, убитый Хуан Баутиста Лопес был президентом федерации университетских центров при университете имени Хосе Антонио Ансоатеги. Он участвовал в студенческом собрании, когда к нему подошел человек и произвел несколько выстрелов. После этого преступник скрылся на мотоцикле. Еще три человека получили ранения.

    В четверг в Венесуэле проходят акции протеста студентов, выступающих против политики президента Николаса Мадуро. В Каракасе национальная боливарианская гвардия применила слезоточивый газ против учащихся центрального университета Венесуэлы. По данным портала Universal, несколько человек были ранены.

    С 4 апреля в Венесуэле идут массовые уличные акции. По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку уже погибли более 30 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

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