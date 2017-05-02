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    В Венесуэле Мадуро объявил о созыве учредительного собрания

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    Согласно заявлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, согласно статье 347 конституции он созывает "высшую учредительную власть, чтобы рабочий класс и народ созвали учредительное собрание".
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания.

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    "Во исполнение моих президентских полномочий как главы государства и согласно статье 347 конституции я созываю высшую учредительную власть, чтобы рабочий класс и народ созвали учредительное собрание", — заявил президент.

    Согласно 347-й статье конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

    Мадуро также призвал к "военно-гражданскому союзу".

    Ранее сообщалось, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.

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