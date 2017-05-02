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    Около 40 человек пострадали в ходе протестов в Венесуэле

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    Пока помощь оказана 37 людям, из них 30 пострадали от различного вида травм и ударов, один получил ранения дробью, еще трое пострадали от воздействия удушливых газов и столько же – от обморока.
    Протесты в Венесуэле
    FEDERICO PARRA / AFP

    МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости. В общей сложности 37 человек пострадали в Каракасе в ходе акций протеста оппозиции в день, когда президент Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания для реформирования конституции, сообщил в понедельник глава администрации муниципии Чакао Рамон Мучачо.

    "Пока помощь оказана 37 людям, из них 30 пострадали от различного вида травм и ударов, один получил ранения дробью, еще трое пострадали от воздействия удушливых газов и столько же – от обморока", — говорится в видеозаявлении Мучачо, размещенном в его Twitter.

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    По словам Мучачо, почти все пострадавшие находятся вне опасности, большая часть уже выписана, кроме одного человека, который получил удар по голове и находится в тяжелом состоянии.

    В понедельник вечером Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания, против чего решительно выступила оппозиция. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства. Во вторник национальная ассамблея намерена рассмотреть ситуацию в стране, и уже на утро вторника запланированы первые акции протеста.

    Однако первая такая акция началась уже в понедельник вечером с марша пустых кастрюль. Во многих районах города люди вышли на балконы и улицы и начали стучать в кастрюли в знак протеста против действий главы государства. Традиция организации маршей пустых кастрюль связана в Венесуэле с волной дефицита товаров повседневного спроса, наблюдавшегося в последние годы. Подобные акции оппозиция Венесуэлы проводила также сразу после подведения итогов последних президентских выборов в апреле 2013 года, на которых победил нынешний президент Мадуро.

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