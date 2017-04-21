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    Протесты в Венесуэле: пострадали более 220 человек

    (обновлено: )11
    По данным депутата Мариальберт Барриос, всего за два дня манифестаций были задержаны 585 человек. Только в четверг задержаны якобы 77 человек.
    Протесты в Венесуэле
    FEDERICO PARRA / AFP

    МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости Украина. Число пострадавших в ходе столкновений с силами правопорядка во время массовых протестов в Венесуэле в четверг составило 223 человека, сообщает оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства".

    Протесты в Венесуэле
    FEDERICO PARRA / AFP
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    По данным депутата Мариальберт Барриос, всего за два дня манифестаций были задержаны 585 человек, отмечает портал Nacional.

    В то же время глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил в своем микроблоге в Twitter о 77 задержанных только в четверг. В минувшую среду, по его данным, были задержаны еще 565 человек.

    Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

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