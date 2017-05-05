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    За месяц протестов в Венесуэле убиты 35 человек, более 700 ранены

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    По данным прокуратуры Венесуэлы, больше всего людей – 18 человек – погибли в столице страны Каракасе, шестеро – в штате Карабобо, пять – в Ларе, по двое – в Мериде и Миранде, по одному – в штатах Баринас и Тачира.
    Массовые протесты в Венесуэле против президента
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins

    КИЕВ, 5 мая – РИА Новости Украина. Число убитых во время протестов в Венесуэле, начавшихся 4 апреля, составило 35 человек, еще 717 получили ранения, сообщила в четверг прокуратура страны.

    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Протесты в Венесуэле: каски, дымовые шашки и столкновения

    Больше всего людей – 18 человек – погибли в столице страны Каракасе, шестеро – в штате Карабобо, пять – в Ларе, по двое – в Мериде и Миранде, по одному – в штатах Баринас и Тачира. Среди убитых – четыре подростка, а также один национальный гвардеец и один полицейский, отмечает портал Universal.

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    Прокуратура Венесуэлы отмечает, что сейчас по всем случаям гибели и ранения людей проводятся расследования с привлечением экспертов-криминалистов и баллистиков.

    Накануне сообщалось, что лидер студенческого движения политехнического университета штата Ансоатеги в Венесуэле был убит четверг, 4 мая.

    Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

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