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    Мадуро - Трампу: убери свои руки от Венесуэлы, иди домой

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    США ввели санкции против председателя и семи членов Верховного суда Венесуэлы. Вскоре после этого правительство страны заявило, что агрессия Дональда Трампа перешла все границы.
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    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в весьма грубой форме потребовал от лидера США Дональда Трампа не вмешиваться в дела его страны.

    "Убери свои руки отсюда, Дональд Трамп, иди домой, довольно интервенционизма, Венесуэла себя уважает", — эмоционально заявил Мадуро.

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    Ранее США ввели санкции против председателя и семи членов Верховного суда Венесуэлы, а президент Трамп сказал, что его страна вместе с партнерами по Западному полушарию будет работать по улучшению ситуации в Венесуэле. После этого правительство Венесуэлы выпустило заявление, осуждающе подобное вмешательство, и заявило, что агрессия Трампа перешла все границы.

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