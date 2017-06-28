В Венесуэле снята осада здания парламента

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. В Венесуэле группы сторонников президента сняли осаду здания Национальной ассамблеи, находящейся под контролем оппозиции.

Об этом сообщил вице-спикер парламента Фредди Гевара.

"Сейчас большая часть тех, кто творил насилие и осаждал Национальную ассамблею, ретировались. Депутаты, журналисты и персонал уже вышли из дворца. Национальная ассамблея защищается", — написал Гевара в Twitter.

В общей сложности осада здания продолжалась пять часов.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил, что депутаты Национальной ассамблеи были блокированы в здании парламента "вооруженными группировками". Перед этим три депутата и несколько журналистов были избиты бойцами национальной гвардии.

Все это произошло на фоне атаки на здание верховного суда страны с вертолета группой силовиков, бросивших несколько гранат в здание суда и потребовавших от президента Николаса Мадуро уйти в отставку.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.