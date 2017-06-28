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    Полицейский вертолет атаковал здание верховного суда Венесуэлы

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    По данным президента Николаса Мадуро, с вертолета были сброшены две гранаты, одна из которых не взорвалась. Он призвал оппозицию Венесуэлы осудить этот поступок.
    Протесты в Венесуэле. Вертолет атаковал здание верховного суда
    el-nacional.com

    КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. Вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание верховного суда Венесуэлы, сообщил министр связи и информации Эрнесто Вильегас.

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    "Один человек поднял оружие против республики. Он похитил вертолет и атаковал верховный суд", — приводит канал NTN 24 слова Вильегаса.

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    Размещенные в социальных сетях фотографии (см. выше) вертолета свидетельствуют, что экипаж растянул плакат с надписью "350. Свобода". Речь идет о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

    Информацию подтвердил и сам президент Николас Мадуро. "Один из пилотов ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра (МВД), который находится в контакте с ЦРУ", — сказал Мадуро. Он выразил надежду, что оппозиция осудит эту атаку. По данным Мадуро, с вертолета якобы были сброшены две гранаты, одна из которых не взорвалась. "Эта акция могла привести к сотням раненых", – сказал президент.

    ​В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.

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