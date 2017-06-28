наверх
28.06.201707:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Венесуэла: штурм парламента, атака с вертолета и танки на улицах

    (обновлено: )144
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле. Танки на улицах Каракаса
    Протесты в Венесуэле. Танки на улицах Каракаса
    Ситуация возле парламента Венесуэлы в Каракасе
    Ситуация возле парламента Венесуэлы
    Ситуация возле парламента Венесуэлы
    Вертолет атаковал здание верховного суда
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Протесты в Венесуэле. Вертолет атаковал здание верховного суда
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    @caricuaoresiste
    Протесты в Венесуэле. Танки на улицах Каракаса
    Протесты в Венесуэле. Танки на улицах Каракаса
    @LucioQuincioC
    Протесты в Венесуэле. Танки на улицах Каракаса
    Протесты в Венесуэле. Танки на улицах Каракаса
    @LucioQuincioC
    Ситуация возле парламента Венесуэлы в Каракасе
    Ситуация возле парламента Венесуэлы в Каракасе
    el-nacional.com
    Ситуация возле парламента Венесуэлы
    Ситуация возле парламента Венесуэлы
    @Anymngs
    Ситуация возле парламента Венесуэлы
    Ситуация возле парламента Венесуэлы
    @Anymngs
    Вертолет атаковал здание верховного суда
    Вертолет атаковал здание верховного суда
    @Anymngs
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    @SalvaBenasayag
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    @SalvaBenasayag
    Протесты в Венесуэле. Вертолет атаковал здание верховного суда
    Протесты в Венесуэле. Вертолет атаковал здание верховного суда
    el-nacional.com

    Рекомендуем

    Вирус Petya шагает по стране. Лучшие фотожабы19:45 27.06.2017
    Мощная хакерская атака в УкраинеФотоитоги 27 июня: масштабная хакерская атака, подрыв авто полковника разведки в Киеве18:57 27.06.2017
    Мощная хакерская атака в УкраинеВирус Petya: самая масштабная хакерская атака в истории Украины17:10 27.06.2017
    Конкурс по поеданию насекомых в КитаеЧервяки на блюдечке. В Китае прошел конкурс по поеданию насекомых16:36 27.06.2017
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбищеВ Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище15:05 27.06.2017
    Необычная красота: самые длинные ноги США14:46 27.06.2017
    Взрыв авто в КиевеПодрыв авто полковника разведки в Киеве: опубликованы новые фото13:24 27.06.2017
    Взрыв в КиевеМощный взрыв в Киеве: первые фото с места ЧП09:04 27.06.2017
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем МакрономФотоитоги 26 июня: встреча Порошенко и Макрона, жуткий пожар в Пакистане18:14 26.06.2017
    Все фотоленты
    Протесты в Венесуэле

    Атаковавшая верховный суд группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером полиции Оскаром Пересом потребовала немедленной отставки президента Николаса Мадуро и досрочных выборов, а также заявила о развертывании наземных и воздушных сил.

    Ранее эти люди совершили полет на вертолете над Каракасом с плакатом, призывающим к неповиновению, и атаковали здание верховного суда Венесуэлы гранатами.

    "Мы требуем, президент Николас Мадуро Морос, твоей немедленной отставки вместе с твоими министрами и немедленного объявления всеобщих выборов", — заявил Перес в видеообращении, опубликованном одновременно с атакой на суд.

    ​Входящих в свою группу людей он назвал националистами, патриотами и государственниками. Пока непонятно, сколько человек состоит в организации, на видеозаписи (см. выше) видны еще четыре человека в масках и с оружием, стоящие за Пересом. Сам Перес своего лица не скрывает. "Мы проводим развертывание воздушных и наземных сил с единственной целью – вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок", — заявил офицер.

    Николас Мадуро о Дональде Трампе. Видео
    Канал на Youtube LoneWolf & The Three Muskadoggies
    Мадуро - Трампу: убери свои руки от Венесуэлы, иди домой

    Он отметил, что речь не идет о мести. "Это справедливость и понимание того, что необходимы перемены, мы призываем всех венесуэльцев поддержать нас", — сказал Перес.

    Смотрите также: В Венесуэле протестующие громят памятники экс-президенту Уго Чавесу

    После полета и атаки на верховный суд Перес посадил вертолет на крыше одного из зданий. Дальнейшая судьба его и соратников неизвестна, однако Мадуро уже пообещал, что эти люди будут пойманы. Глава государства назвал произошедшее вооруженной террористической атакой.

    Ранее также сообщалось, что сторонники Мадуро пытались прорваться в парламент Венесуэлы, пострадали несколько депутатов и журналистов. 

    В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги: