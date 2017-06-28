Венесуэла: штурм парламента, атака с вертолета и танки на улицах

Атаковавшая верховный суд группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером полиции Оскаром Пересом потребовала немедленной отставки президента Николаса Мадуро и досрочных выборов, а также заявила о развертывании наземных и воздушных сил.

Ранее эти люди совершили полет на вертолете над Каракасом с плакатом, призывающим к неповиновению, и атаковали здание верховного суда Венесуэлы гранатами.

"Мы требуем, президент Николас Мадуро Морос, твоей немедленной отставки вместе с твоими министрами и немедленного объявления всеобщих выборов", — заявил Перес в видеообращении, опубликованном одновременно с атакой на суд.

​Входящих в свою группу людей он назвал националистами, патриотами и государственниками. Пока непонятно, сколько человек состоит в организации, на видеозаписи (см. выше) видны еще четыре человека в масках и с оружием, стоящие за Пересом. Сам Перес своего лица не скрывает. "Мы проводим развертывание воздушных и наземных сил с единственной целью – вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок", — заявил офицер.

Он отметил, что речь не идет о мести. "Это справедливость и понимание того, что необходимы перемены, мы призываем всех венесуэльцев поддержать нас", — сказал Перес.

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После полета и атаки на верховный суд Перес посадил вертолет на крыше одного из зданий. Дальнейшая судьба его и соратников неизвестна, однако Мадуро уже пообещал, что эти люди будут пойманы. Глава государства назвал произошедшее вооруженной террористической атакой.

Ранее также сообщалось, что сторонники Мадуро пытались прорваться в парламент Венесуэлы, пострадали несколько депутатов и журналистов.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.