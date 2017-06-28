Парламент Венесуэлы атакуют сторонники Мадуро, избиты депутаты и журналисты

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. Три депутата парламента и несколько журналистов Венесуэлы были избиты бойцами национальной боливарианской гвардии, само здание национальной ассамблеи подверглось нападениям сторонников президента Николаса Мадуро.

Пострадали депутаты Делса Солорсано, Оливия Лосано и Уинстон Флорес, им оказана медицинская помощь, отмечает портал Nacional. Они пытались выяснить, какие материалы с пометкой национального избирательного совета, но без предварительного согласования с парламентом проносят в здание бойцы гвардии.

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В результате начало заседания было отложено, и остальные депутаты также устремились к входу в парламент, где вступили в перепалку с гвардейцами. По словам вице-спикера Фредди Гевары, вокруг здания концентрируются бойцы гвардии, а также так называемые "колективос" — сторонники действующей власти, угрожающие ворваться внутрь. Они атаковали здание парламента, забросав его самодельными взрывными устройствами малой мощности. Nacional сообщает о пяти таких бомбах, разбитых лампах и повреждениях самого здания. Пока попытки "колективос" прорваться внутрь ассамблеи блокируют те же бойцы национальной гвардии, охраняющие здание.

@SalvaBenasayag Столкновения возле парламента Венесуэлы

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.