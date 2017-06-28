Израильский ученый придумал, как обмануть вирус Petya

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Ученый из Израиля придумал способ обмануть компьютерный вирус Petya, от которого во вторник пострадали многие страны миры, сообщает израильское издание "Гаарец".

Ведущий специалист по вопросам безопасности американской компании Cybereason Амит Серпер рассказал, что для препятствования распространению нового компьютерного вируса необходимо "заставить его думать, что он уже есть на компьютере".

"Когда вредоносная программа начинает работу, она в сущности проверяет, шифровала ли она в прошлом файлы, чтобы не зашифровать их дважды. Она ищет запускающий ее файл без окончания в архиве Windows", — рассказал Серпер. По словам исследователя, если вредоносная программа находит этот файл запуска (C:/Windows/perfc), то это служит для нее сигналом о том, что компьютер уже заражен, и тогда она не начинает атаку.

Серпер пояснил, что этот метод больше похож на "прививку" и имеет мало общего с предложенным британским ученым способом защиты от вируса WannaCry при помощи специального домена.

Напомним, во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.