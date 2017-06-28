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    Вирус Petya атакует компании в Польше

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (37)

    (обновлено: )43420
    Информацию об атаках на польские компании подтвердил директор бюро управления службами безопасности компании Exatel Якуб Сыта: "Ряд польских компаний были атакованы вирусом Petya".
    Вирус-вымогатель Petya
    РИА Новости

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Компьютерный вирус Petya атакует Польшу, сообщает специализированный портал niebezpiecznik.pl.

    "Так же, как и в мире, проблема коснулась компаний логистической отрасли. Также небольшие компании, сервисно-торговые центры, которые не связаны с этим сектором рынка, были атакованы. Никто не должен поэтому чувствовать себя в безопасности", — говорится в сообщении.

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    Информацию об атаках на польские компании подтвердил директор бюро управления службами безопасности компании Exatel Якуб Сыта.

    "Ряд польских компаний были атакованы вирусом Petya", — сказал он. По его словам, масштаб этой атаки станет известен в среду.

    Эксперт отметил, что пока не может подтвердить, пострадали ли какие-то польские фирмы от вируса. "Однако могу подтвердить с уверенностью, что ряд компаний были атакованы. Во многих случаях были обнаружены подозрительные письма, я знаю о большом количестве обнаруженных компьютерных инфекций", — сказал он.

    Премьер-министр Польши Беата Шидло созывает в среду кризисный штаб в связи с кибератаками.

    Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

    Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

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