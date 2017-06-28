Вирус-вымогатель шагает по планете

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РИА Новости Украина – Прайм

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник, 27 июня, поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили в компании Group-IB. Атака началась около 11:00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

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Эксперты по кибербезопасности разошлись во мнении относительно самого вируса. Компания Group-IB изначально сообщила об атаках вируса-вымогателя Petya.

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская заявила, что Petya.A обнаружили еще в апреле 2016 года, и первый его вариант был бессильным, если ему не давались права администратора. "Поэтому он объединился с некоторым другим вымогателем-вирусом Misha, который имел права администратора. Это был улучшенная версия, резервный шифровальщик", — сказала Касперская, сообщают РИА Новости.

В компании Dr.Web также заявили, что вирус, поражавший компьютеры по всему миру во вторник, отличается от вируса-вымогателя Petya способом распространения. По данным Dr.Web, троянец распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что вирус не принадлежит к ранее известным семействам вредоносного программного обеспечения. Специалисты компании проводит расследование, и в ближайшее время компания сможет предоставить больше информации по сценарию заражения и схеме работы вредоносного кода, сказали в "Лаборатории Касперского".

Украина

Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, хакерская атака началась во вторник в 11:00 с внедрением модифицированной под Украину версии вируса WannaCry – cryptolocke, который рассылался по почте под видом деловых писем. По его словам, кибератака имела своей конечной целью попытку дестабилизации ситуации в экономике. Работа компьютерных сетей в Украине, подвергшихся хакерской атаке, будет полностью восстановлена через несколько дней, заверил Геращенко.

Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что хакерской атаке подверглись все компьютеры в Кабмине страны. По информации пресс-службы правительства, компьютерные сети центральных органов власти подверглись масштабной хакерской атаке с 14:00. Вечером около 19:00 сайт Кабмина возобновил работу, но деятельность по пресечению распространения вируса и преодолению последствий кибератак продолжается, сообщил премьер Владимир Гройсман. Он также заявил, что в результате хакерской атаки важные системы инфраструктуры страны не пострадали, атака будет отражена.

При этом в администрации президента Украины заявили, что она работает в штатном режиме, уделяя повышенное внимание ситуации в связи с кибератакой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что все государственные учреждения, использовавшие защищенный интернет-доступ, не пострадали из-за хакерской атаки.

Департамент киберполиции получил 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту хакерских атак на предприятия и государственные учреждения.

Национальный банк Украины в середине дня предупредил об атаках на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. Ощадбанк ограничил предоставление ряда услуг.

Вследствие атак на украинские банки в киевском метро невозможно было оплатить проезд банковскими картами. Из-за атаки на медиахолдинг ТРК "Люкс" украинский информационный "24 канал", входящий в него, прекратил вещание.

Атакам также подверглись "Укрэнерго", "Киевэнерго", международный аэропорт "Борисполь", крупнейшая в Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта". По данным Group-IB, вУкраине пострадали также "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровские электроэнергетические системы", "Ашан", украинские телеком-операторы.

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Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обвинил в хакерских атаках Россию, но при этом он не привел никаких доказательств.

Россия

Во вторник "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы.

Кроме того, хакерской атаке подверглись информационные системы Evraz. В то же время в ряде других крупнейших металлургических компаний РФ, в частности в "Северстали", НЛМК, ММК, "Норникеле" и ТМК, заявили об отсутствии каких-либо инцидентов, связанных с кибератакой.

Банк России заявил, что выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций; в результате этих атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры. При этом нарушений работы систем банков и нарушений предоставления сервисов клиентам зафиксировано не было. В крупнейших российских банках РИА Новости сообщили, что не зафиксировали масштабных хакерских атак и работают в штатном режиме. В Сбербанке сообщили, что банк работает в штатном режиме на фоне произошедших во вторник хакерских атак.

Хакерская атака никак не отразилась на работе атомных электростанций, действующих в России, все АЭС работают в штатном режиме, заявил РИА Новости во вторник представитель концерна "Росэнергоатом". В пресс-службе "Системного оператора" Единой энергосистемы России сообщили, что специалисты по информационной безопасности компании не зафиксировали никаких целенаправленных атак на информационную инфраструктуру компании. В пресс-службе компании "Россети" сообщили, что ситуация находится на контроле, меры для отражения атак приняты.

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Российские телекоммуникационные операторы также сообщили, что работают в штатном режиме, компании не затронул вирус-шифровальщик Petya.

Московская биржа также не зафиксировала хакерских атак на свои IТ-системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

В мире

В Испании хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International (производитель продуктов питания и растворимых напитков) и DLA Piper (международная юридическая фирма), Saint-Gobain (французская компания-производитель строительных материалов). Национальный центр криптологии при Национальном центре разведки Испании заявил, что вирус — вариация вируса-вымогателя Petya, и что его жертвами стали "несколько международных компаний, имеющих представительства в Испании".

Один из ведущих морских грузоперевозчиков — датская компания A.P. Moller-Maersk – также подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы во многих подразделениях компании.

Транснациональная фармацевтическя компания со штаб-квартирой в США Merck & Co. подтвердила, что стала одной из жертв глобальной хакерской атаки, начато расследование. Немецкие компании также пострадали из-за хакерской атаки, сообщила Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии. Сообщения о заражении вирусом появились и в Литве.

Безопасность

Как рассказал технологический инвестор, эксперт в IT-области Денис Черкасов, одним из наиболее надежных методов защиты от вирусов являются правильные действия сотрудников компании, а именно — игнорирование подозрительных писем и особенно просьб перейти по ссылкам.

"В противном случае, вирус может расти, как снежный ком, благодаря таким "безобидным" действиям", — отметил Черкасов.

Поэтому, по его словам, продумывая тактику защиты бизнеса, в первую очередь, необходимо проводить тренинги по простым правилам кибербезопасности для коллектива. Во-вторых, даже самые современные системы защиты нуждаются в регулярном обновлении, для того чтобы не попасть под удар нового вирусного ПО. В-третьих, необходимы системы контроля целостности систем, чтобы быть в состоянии обнаружить распространение вируса в компьютерной сети до того, как он начал свое вредоносное действие.

"Лаборатория Касперского" рекомендует своим пользователям для обеспечения безопасности убедиться, что защитное решение включено и использует актуальные вирусные базы, а также удостовериться, что оно подключено к облачной системе KSN и активирован мониторинг системы (System Watcher).

"В качестве дополнительной меры с помощью функции AppLocker можно запретить исполнение файла с названием perfc.dat, а также заблокировать запуск утилиты PSExec из пакета Sysinternals", — советует представитель компании.