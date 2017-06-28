Киберполиция установила программу, через которую произошла атака на Украину

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Хакерская атака на Украину осуществлялась через программу для отчетности и документооборота M.E.doc, сообщили в Департаменте Киберполиции Национальной полиции Украины.

"На данный момент предварительно известно, что вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы "M.E.doc." (программное обеспечение для отчетности и документооборота)", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

В полиции отметили, что данное программное обеспечение имеет встроенную функцию обновления, а хакерская атака началась после обновления во вторник в 10.30, размер которого составил приблизительно 333 кб.

"В дальнейшем, вредоносное программное обеспечение распространялось с помощью уязвимости в протоколе Samba (которая также использовалась во время атак WannaCry)", — отметили в Киберполиции.

Также, в Киберполиции рекомендуют временно не применять обновления, которые предлагает программное обеспечение "M.E.doc." при запуске.

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В то же время в ведомстве подчеркнули, что не обвиняют компанию "M.E.doc", а "лишь констатируют выявленные факты, которые следует детально проверить".

Во вторник, 27 июня, в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

​Антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила, что зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний Украины РФ, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya. В частности, "троянец" распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет.

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В связи с этим Совет нацбезопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины. Со своей стороны, Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей".

Во вторник вечером в Госспецсвязи сообщили, что Нацбанк, СБУ, Нацполиция под руководством Национального центра кибербезопасности отработали протокол быстрого реагирования, благодаря этому прекратили распространение вируса.