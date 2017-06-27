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    Общество

    Заражение вирусом Petya началось с Украины

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (21)

    (обновлено: )40310
    В вирусной лаборатории ESET проинформировали, что хакерская вспышка вируса-вымогателя Petya началась с Украины, которая и больше всего от него пострадала.
    Вирус Petya
    Zillya!

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Заражение вирусом Petya началось с Украины, которая больше других стран пострадала от кибератаки, следует из сообщения вирусной лаборатории ESET.

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    "Вспышка, похоже, началась в Украине", — сообщает компания.

    Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, Украине был нанесен наибольший вред. На втором месте среди пострадавших стран находится Италия, а на третьем — Израиль, сообщает Прайм.

    В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

    Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

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    Антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила, что зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний РФ и Украины, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya. В частности, троянец распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет.

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