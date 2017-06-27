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    Аналитика и комментарии

    Давай деньги, деньги давай! Вирус-вымогатель требует биткоины

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (21)

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    Всего за 3 дня атаки на троих счетах преступников оказалось около 42 тыс. долларов или 23,5 биткоина. Специалисты по кибербезопасности из разных стран совместно следили за тремя онлайн-аккаунтами.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    Разработчики вируса Petya.A требуют у жертв биткоины в эквиваленте $300 за разблокирование компьютера. Данный вирус является аналогом WannaCry, который в мае нанес миллиардный ущерб мировой экономике. 

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    Скорее всего, разработчики решили повторить успех компьютерного вируса WannaCry. Его авторы также требовали у пользователей оплаты в биткоинах, и смогли на этом неплохо заработать. 

    Авторы WannaCry также требовали за восстановление информации — 300 долларов в биткоинах.

    Так, всего за 3 дня атаки на троих счетах преступники оказалось около 42 тыс. долларов или 23,5 биткоина. Специалисты по кибербезопасности из разных стран совместно следили за тремя онлайн-аккаунтами, на которые пострадавшие отправляли биткоины (цифровая валюта).  Злоумышленники так и не решились снять деньги с онлайн-счетов. 

    По данным экспертов,  мировой рынок криптовалют, объем которого составляет около $55,5 млрд, создает для злоумышленников идеальную возможность принимать деньги на свой счет, сохраняя анонимность. Биткоин — самая масштабная и наиболее распространенная на рынке, и в том числе, среди создателей вредоносных программ, криптовалютная платежная система. 

    История транзакций прозрачна для всех пользователей сети, однако владельцы криптовалютных кошельков остаются анонимными  в рамках самой системы биткоин. 

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    Впрочем, несмотря на репутацию анонимного средства платежа, сложившуюся вокруг криптовалют, на рынке уже существуют решения, позволяющие отследить транзакции злоумышленников. 

    Эксперты в сфере информационной безопасности просят не выплачивать выкуп ни при каких условиях, так как сохранность заблокированных файлов и возобновление доступа к ним злоумышленники никогда не гарантируют.  

    "Ни в коем случае нельзя перечислять им эти биткоины. Это развод. Из того, что проанализировали наши специалисты, ясно, что из-за вируса идет полное шифрование файлов. Всю пораженную вирусом технику можно просто выбросить на помойку. От вируса вылечить компьютеры нереально. Если уже началось шифрование, это уже всё", – сказал "Стране" глава Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко.

    Еще одной из причин высокого интереса хакеров к биткоинам стал стремительный рост этой виртуальной валюты. Курс биткоина в 2017 году показывает спекулятивный рост, делая  криптовалюту крайне популярной в среде инвесторов. Всего за 5 месяцев 2017 года стоимость биткоина выросла с 755 до 2847 долларов, или в 3,8 раза.

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    В текущем году биткоин уже вырос на 277%, и по прогнозам экспертов, на этом не остановится. И хотя в конце июня курс биткоина стал падать, все равно эта валюта является одной и самых спекулятивно успешных, чем то напоминая ажиотаж МММ-валюты в 90-х годах. 

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