Вирус Petya шагает по стране. Лучшие фотожабы

Госорганы, государственные и коммерческие компании, аэропорты и СМИ во вторник подверглись массированной кибератаке. Однако, по словам премьера Украины Владимира Гройсмана, важные системы инфраструктуры не пострадали.

В целом департамент киберполиции Украины получил 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений. Сообщения поступают как из Киева, так и из регионов.

В компании Group-IB в свою очередь сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

По словам руководителя международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского", вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру, "затронуто огромное количество стран".

В МВД Украины обвинили в атаках Россию, однако не привели никаких доказательств.