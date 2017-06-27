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    Вирус Petya шагает по стране. Лучшие фотожабы

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (18)

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    Госорганы, государственные и коммерческие компании, аэропорты и СМИ во вторник подверглись массированной кибератаке. Однако, по словам премьера Украины Владимира Гройсмана, важные системы инфраструктуры не пострадали.

    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/ilyalukash
    В плену у вируса: кто ты, Petya.А?

    В целом департамент киберполиции Украины получил 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений. Сообщения поступают как из Киева, так и из регионов.

    В компании Group-IB в свою очередь сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. 

    По словам руководителя международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского", вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру, "затронуто огромное количество стран".

    В МВД Украины обвинили в атаках Россию, однако не привели никаких доказательств.

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