В плену у вируса: кто ты, Petya.А?

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РИА Новости Украина

Десятки украинских и российских компаний и госучреждений сообщили, что подверглись атаке вируса-вымогателя. Среди российских компаний, пострадавших от вируса, оказались, в частности, "Роснефть" и "Башнефть", в Украине вирус заразил компьютеры нескольких министерств, энергетических компаний и банков.

Вымогатель Petya – это старый добрый локер, на смену которым в последнее время пришли шифровальщики. Но Petya блокирует не только рабочий стол или окно браузера, он вообще предотвращает загрузку операционной системы. Сообщение с требование выкупа при этом гласит, что вирус использует "военный алгоритм шифрования" и шифрует весь жесткий диск сразу.

В недавнем прошлом локеры (они же блокировщики) были очень распространенным типом малвари. Некоторые из них блокировали рабочий стол, другие только окно браузера, но все они требовали от жертвы выкуп за восстановление доступа. На смену локерам пришли шифровальщики, которые не просто блокируют данные, но и шифруют их, что значительно повышает вероятность оплаты выкупа.

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Тем не менее, специалисты компании G DATA обнаружили свежий образчик локера, который называет себя Petya. В сообщении с требованием выкупа малварь заявляет, что сочетает в себе функции блокировщика и шифровальщика разом. Специалисты G DATA пишут, что пока не разобрались в механизме работы Petya до конца, но подозревают, что вредонос попросту врет о шифровании данных. Вероятнее всего, малварь просто блокирует доступ к файлам и не дает операционной системе загрузиться.