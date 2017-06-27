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    В супермаркетах допускают проблемы с поставками из-за кибератаки

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (25)

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    "Ашан Ритейл Украина" отмечает, что IT-системы компании изолированы, под влияние попали также терминалы для оплаты покупок, снабжение.
    Продуктовый магазин
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. "Ашан Ритейл Украина", украинское подразделение французского Auchan Retail, допускает проблемы с поставками товаров в ближайшие дни из-за кибератаки во вторник, сообщили РИА Новости в "Ашан Ритейл Украина".

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    "Кибератака затронула компанию "Ашан" в Украине, а также наших конкурентов и всю украинскую экономику. Наши IT-системы изолированы. Под влияние попали терминалы для оплаты покупок, снабжение", — сказали в ритейлере.

    "Мы предвидим сложности с поставками в ближайшие дни, так как деятельность наших поставщиков также очень затронута", — добавили в компании.

    "Ашан Ритейл Украина" подчеркивает, что не планирует закрывать магазины. Электронная коммерция также функционирует в нормальном режиме. Кибератака не затронула "Ашан" в других странах, указывает ритейлер.

    Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

    Антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила, что зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний РФ и Украины, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya. В частности, троянец распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет.

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