В супермаркетах допускают проблемы с поставками из-за кибератаки

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. "Ашан Ритейл Украина", украинское подразделение французского Auchan Retail, допускает проблемы с поставками товаров в ближайшие дни из-за кибератаки во вторник, сообщили РИА Новости в "Ашан Ритейл Украина".

"Кибератака затронула компанию "Ашан" в Украине, а также наших конкурентов и всю украинскую экономику. Наши IT-системы изолированы. Под влияние попали терминалы для оплаты покупок, снабжение", — сказали в ритейлере.

"Мы предвидим сложности с поставками в ближайшие дни, так как деятельность наших поставщиков также очень затронута", — добавили в компании.

"Ашан Ритейл Украина" подчеркивает, что не планирует закрывать магазины. Электронная коммерция также функционирует в нормальном режиме. Кибератака не затронула "Ашан" в других странах, указывает ритейлер.

Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

Антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила, что зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний РФ и Украины, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya. В частности, троянец распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет.