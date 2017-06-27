Рекомендации Госспецсвязи по восстановлению компьютерных систем

Государственная служба специальной связи и и защиты информации Украины (Госспецсвязи) опубликовала видео с перечнем рекомендаций по восстановлению (лечению) компьютерных систем, подвергшихся заражению атаке вируса-вымогателя.

Ранее во вторник, 27 июня, в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

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Антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила, что зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний Украины РФ, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya. В частности, "троянец" распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет.

В связи с этим Совет нацбезопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины. Со своей стороны, Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей".

Во вторник вечером в Госспецсвязи сообщили, что Нацбанк, СБУ, Нацполиция под руководством Национального центра кибербезопасности отработали протокол быстрого реагирования, благодаря этому прекратили распространение вируса Petya.А.