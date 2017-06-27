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    Тимошенко сравнила компьютерный вирус Petya с президентом Порошенко

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (18)

    (обновлено: )44580
    Лидер оппозиционный партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после сообщений об атаке вируса Petya разместила на своей странице в Facebook картинку, которая содержит рекомендации, как избавиться от вируса.
    Народный депутат Юлия Тимошенко в кулуарах Верховной Рады Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Лидер оппозиционный партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко пошутила по поводу названия вируса-вымогателя Petya, сравнив его с президентом Петром Порошенко и предложив провести полную перезагрузку власти.

    Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

    После сообщений об атаке вируса Petya на украинские банки и госучреждения Тимошенко разместила на своей странице в Facebook картинку, которая содержит рекомендации, как избавиться от вируса. Лидер "Батькивщины" рекомендует полностью "перезагрузить власть в стране".

    Тимошенко неоднократно заявляла, что конфликт в Донбассе продолжается, потому Порошенко и его окружение зарабатывают на нем. Лидер "Батькивщины" также обвинила президента Украины в "сворачивании" в стране демократии и свободы слова.

    Ранее партия "Батькивщина" поднимала вопрос о необходимости принятия в Раде закона, где была бы прописана четкая процедура импичмента президента. По данным соцпоросов, Тимошенко является главным конкурентом Порошенко на будущих выборах главы государства.

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