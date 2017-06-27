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    Спецслужбы Норвегии сообщили о кибератаке на территории страны

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (12)

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    По информации спецслужб Норвегии, кибератака на одну международную компанию "похожа на ту, что совершена на датскую компанию A.P. Moller-Maersk".
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Спецслужбы Норвегии сообщили, что на территории страны совершена хакерская атака на одну международную компанию, передает агентство Рейтер.

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    По данным агентства, спецслужбы отказались называть компанию, но уточнили, что кибератака "похожа на ту, что совершена на датскую компанию A.P. Moller-Maersk".

    Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего в Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

    Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.

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