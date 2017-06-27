Спецслужбы Норвегии сообщили о кибератаке на территории страны

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Спецслужбы Норвегии сообщили, что на территории страны совершена хакерская атака на одну международную компанию, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, спецслужбы отказались называть компанию, но уточнили, что кибератака "похожа на ту, что совершена на датскую компанию A.P. Moller-Maersk".

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего в Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.