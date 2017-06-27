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    Вирус-вымогатель Petya добрался до Литвы - СМИ

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (25)

    (обновлено: )20201
    По информации литовских СМИ, в стране зафиксированы во вторник несколько сообщений о распространяющемся вирусе, шифрующим данные.
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    REUTERS Valentyn Ogirenko

    ВИЛЬНЮС, 27 июн — РИА Новости. Глобальная кибератака с использованием вируса-вымогателя Petya затронула Литву, сообщает во вторник литовский портал DELFI.

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    Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

    "Отдел службы по исследованию инцидентов в информационной среде и сетях электронных связей cert.lt зафиксировал во вторник несколько сообщений о распространяющемся вирусе, шифрующим данные", — говорится в сообщении издания.

    По словам директора департамента безопасности информационных сетей службы Ритиса Райниса, в настоящий момент ведется расследование инцидентов.

    "Это, скорее всего, разновидность вируса WannaCry. В Литве получено несколько сообщений, в настоящий момент проводится расследование", — сказал изданию Райнис.

    Он отказался уточнять, какие именно компании пострадали от вируса.

    Ранее вирусная лаборатория ESET сообщила, что заражение вирусом Petya началось с Украины, которая больше других стран пострадала от кибератаки. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, Украине был нанесен наибольший вред. На втором месте среди пострадавших стран находится Италия, на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в этом списке занимает 14-е место.

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