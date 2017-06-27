Вирус-вымогатель Petya уже в США - СМИ

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Второй по величине производитель лекарств в США и одна из крупнейших мировых компаний Merck пострадала от кибератаки, сообщает "Голос Америки".

"Мы расследуем этот вопрос и предоставим дополнительную информацию позже", — заявили в компании, уточнив, что инцидент расследует Кенилворт, компания из Нью-Джерси.

Merck является первой крупной компанией в США, которая заявила о том, что она пострадала от кибернападения. Merck имеет подразделения по всему миру, включая Украину, которую больше всего затронуло распространение вируса.

Смотрите также: Рекомендации Госспецсвязи по восстановлению компьютерных систем

Во вторник, 27 июня, в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

We confirm our company's computer network was compromised today as part of global hack. Other organizations have also been affected (1 of 2) — Merck (@Merck) 27 июня 2017 г.

​Антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила, что зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний Украины РФ, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya. В частности, "троянец" распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет.

Читайте также: Мощная хакерская атака в Украине. Онлайн-репортаж

В связи с этим Совет нацбезопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины. Со своей стороны, Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей".

Во вторник вечером в Госспецсвязи сообщили, что Нацбанк, СБУ, Нацполиция под руководством Национального центра кибербезопасности отработали протокол быстрого реагирования, благодаря этому прекратили распространение вируса.