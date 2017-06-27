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    В мире

    Вирус-вымогатель Petya уже в США - СМИ

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (27)

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    Одна из крупнейших мировых компаний Merck, имеющая представительство и в Украине, подтвердила, что пострадала от кибератаки.
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Второй по величине производитель лекарств в США и одна из крупнейших мировых компаний Merck пострадала от кибератаки, сообщает "Голос Америки".

    "Мы расследуем этот вопрос и предоставим дополнительную информацию позже", — заявили в компании, уточнив, что инцидент расследует Кенилворт, компания из Нью-Джерси.

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    REUTERS Pawel Kopczynski
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    Merck является первой крупной компанией в США, которая заявила о том, что она пострадала от кибернападения. Merck имеет подразделения по всему миру, включая Украину, которую больше всего затронуло распространение вируса.

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    Во вторник, 27 июня, в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

    ​Антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила, что зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний Украины РФ, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya. В частности, "троянец" распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет.

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    В связи с этим Совет нацбезопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины. Со своей стороны, Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей".

    Во вторник вечером в Госспецсвязи сообщили, что Нацбанк, СБУ, Нацполиция под руководством Национального центра кибербезопасности отработали протокол быстрого реагирования, благодаря этому прекратили распространение вируса.

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