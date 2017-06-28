Дурак ты, Petya. Хакерский вирус поставил госорганы Украины на уши

РИА Новости Украина

Украинские госорганы, государственные и коммерческие компании, аэропорты и СМИ во вторник 27 июня подверглись массированной кибератаке. Однако, по словам премьера Украины Владимира Гройсмана, важные системы инфраструктуры не пострадали.

В целом департамент киберполиции Украины получил 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений.

Сообщения поступали как из Киева, так и из регионов.

В компании Group-IB в свою очередь сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14:00.

По словам руководителя международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского", вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру, "затронуто огромное количество стран", сообщают РИА Новости.

Во вторник Ощадбанк ограничил ряд предоставляемых клиентам услуг, поскольку некоторые банки подверглись хакерской атаке.

Перед этим Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

Кроме того, хакерским атакам подверглась госкомпания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев.

В результате атаки у "Укрэнерго" возникли проблемы с компьютерами. Вместе с тем, по заверениям представителей компании, на стабильности работы энергосистемы это никак не отразилось.

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В "Киевэнерго" заявили, что контакт-центр и центры обслуживания клиентов компании работают в ограниченном режиме из-за кибератаки.

Из-за хакерской атаки на украинские банки стало невозможно оплатить проезд в киевском метрополитене банковскими картами. Однако в пресс-службе метрополитена заверили, что это никак не отразилось на пассажирах.

"Нет никаких очередей, потому что у нас есть наша бесконтактная карта (для проезда в метро — Ред.), есть возможность оплатить разовую поездку. У нас по банковской карте работает только один турникет на каждой станции", — сообщили в пресс-службе метрополитена.

В международном аэропорту "Борисполь", расположенном под Киевом, предупредили, что из-за хакерской атаки возможны задержки рейсов, также на сайте аэропорта не работает онлайн-табло.

Международный аэропорт "Киев" работал в штатном режиме, несмотря на хакерские атаки. В пресс-службе подчеркнули, что аэропорт принял профилактические меры, задержек рейсов не будет.

Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работал из-за хакерской атаки. В то же время компания продолжает оказывать услуги доступа в интернет и телефонии.

Кроме того, в компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили, что атаке вируса-вымогателя Petya в Украине подверглись компании "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровская электроэнергетическая система", Mondelez International, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA, а также магазины "Ашан" и украинские операторы — "Киевстар" и LifeCell.

"24 канал" также прекратил телевещание из-за атаки хакеров. На сайте телеканала сообщили, что пострадали ресурсы украинского медиахолдинга "Люкс". Как отмечается, атаке подверглись редакции медиахолдинга в Киеве и Львове. Специалисты длительное время восстанавливали работу медиаресурсов.

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Власти Украины заверили, что работники Государственной службы спецсвязи и других органов работают над тем, чтобы оперативно нейтрализовать атаку, и обещали обнародовать инструкции. Вместе с тем пользователям рекомендуют выключить компьютеры.

В МВД Украины обвинили в атаках Россию, однако не привели никаких доказательств.

"В том, что за этими выходками (хакерскими атаками — Ред.) стоит РФ, думаю, в этом нет никаких сомнений, поскольку сегодня это и есть проявление гибридной войны", — заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

При этом серверы российских компаний во вторник также подверглись мощной хакерской атаке.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.