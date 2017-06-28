наверх
28.06.201707:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Фирма Манафорта уведомила власти США, что работала на Партию регионов

    Тема:

    "Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины" (145)

    (обновлено: )2101
    Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA), граждане и юридические лица США обязаны регистрироваться иностранными агентами, если работают в интересах зарубежных правительств.
    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Консалтинговая фирма экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта зарегистрировалась иностранным агентом из-за работы на Партию регионов, пишет газета Washington Post со ссылкой на документы, поданные фирмой на регистрацию в минюст США.

    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Что получил Порошенко от встречи с Трампом, кроме фото на память?

    По ее данным, речь идет о работе Манафорта с Партией регионов в 2012-2014 годах, за которую бизнес Манафорта получил 17,1 миллиона долларов. При этом более 4 миллионов были потрачены на продвижение интересов партии, включая опросы и местные зарплаты в Украине, пишет газета.

    Читайте также — Le Monde: длинный, как у улитки, украинский след Манафорта

    Манафорт подал документы в минюст задним числом, сообщает издание.

    Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA), граждане и юридические лица США обязаны регистрироваться иностранными агентами, если работают в интересах зарубежных правительств. Отказ от регистрации может преследоваться в уголовном порядке.

    Манафорт стал вторым из числа бывших советников Трампа, который признал необходимость такой регистрации. Ранее экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн зарегистрировал свой консалтинговый бизнес как иностранного агента, работающего в интересах Турции.

    В минувшем году издание The New York Times заявило, что Манафорт получил неправомерную выгоду из "черной кассы" Партии регионов: "Рукописные бухгалтерские книги говорят о 12,7 млн дол скрытых денежных выплат, предназначенных для Манафорта от пророссийской политической партии Януковича с 2007 по 2012 года". Сам Манафорт сообщил, что "черная бухгалтерия" Партии регионов является сфальсифицированной.

    Читайте также — The New York Times: дело Манафорта неожиданно ожило в Украине

    Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что доказательств причастности Манафорта к "амбарной книге" Партии регионов нет. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус Petya
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест
    Взрыв авто в Киеве
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Наручники. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против