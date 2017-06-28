Фирма Манафорта уведомила власти США, что работала на Партию регионов

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КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Консалтинговая фирма экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта зарегистрировалась иностранным агентом из-за работы на Партию регионов, пишет газета Washington Post со ссылкой на документы, поданные фирмой на регистрацию в минюст США.

По ее данным, речь идет о работе Манафорта с Партией регионов в 2012-2014 годах, за которую бизнес Манафорта получил 17,1 миллиона долларов. При этом более 4 миллионов были потрачены на продвижение интересов партии, включая опросы и местные зарплаты в Украине, пишет газета.

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Манафорт подал документы в минюст задним числом, сообщает издание.

Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA), граждане и юридические лица США обязаны регистрироваться иностранными агентами, если работают в интересах зарубежных правительств. Отказ от регистрации может преследоваться в уголовном порядке.

Манафорт стал вторым из числа бывших советников Трампа, который признал необходимость такой регистрации. Ранее экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн зарегистрировал свой консалтинговый бизнес как иностранного агента, работающего в интересах Турции.

В минувшем году издание The New York Times заявило, что Манафорт получил неправомерную выгоду из "черной кассы" Партии регионов: "Рукописные бухгалтерские книги говорят о 12,7 млн дол скрытых денежных выплат, предназначенных для Манафорта от пророссийской политической партии Януковича с 2007 по 2012 года". Сам Манафорт сообщил, что "черная бухгалтерия" Партии регионов является сфальсифицированной.

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Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что доказательств причастности Манафорта к "амбарной книге" Партии регионов нет.