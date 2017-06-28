Хроника 26 июня: вирус-вымогатель Petya, освобождение Гужвы, взрыв авто

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 27 июня, стало известно, что заражение вирусом Petya началось с Украины, а Тимошенко сравнила компьютерный вирус Petya с президентом Порошенко. Военный прокурор Матиос назвал основную версию подрыва авто полковника ГУР Шаповала. Дело об убийстве журналиста Бузины передают в суд. Во Львове отпразднуют годовщину кровавых еврейских погромов. Парубий назвал "Северный поток-2" новейшим энергетическим оружием РФ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Заражение вирусом Petya началось с Украины

Заражение вирусом Petya началось с Украины, которая больше других стран пострадала от кибератаки, следует из сообщения вирусной лаборатории ESET.

"Вспышка, похоже, началась в Украине", — сообщает компания. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, Украине был нанесен наибольший вред. На втором месте среди пострадавших стран находится Италия, а на третьем — Израиль, сообщает Прайм.

Киберполиция установила два основных способа поражения вируса Petya

Способы распространения данного криптолокера, который использовался при кибератаке на Украину во вторник, идентичны тем, которые использовались WannaCry, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Такие мировые антивирусные компании, как Avast, Eset и другие утверждают о том, что данное ШПЗ является модифицированной версией вируса "Petya". В настоящее время установлены два основных способа поражения. Это "фишинг" и обновление ПО "M.E.doc"", — говорится в сообщении, опубликованном на странице киберполиции в Facebook.

"На помойку". В ИнАУ сообщили, что делать с зараженными компьютерами

Глава Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко не советует пользователям пораженных кибератакой компьютеров соглашаться на требования хакеров и заявил, что зараженные вирусом компьютеры можно только выбросить.

Тимошенко сравнила компьютерный вирус Petya с президентом Порошенко

Лидер оппозиционный партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко пошутила по поводу названия вируса-вымогателя Petya, сравнив его с президентом Петром Порошенко и предложив провести полную перезагрузку власти.

Игорь Гужва вышел на свободу под залог

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва во вторник, 27 июня, вышел из СИЗО под залог и ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

По словам Гужвы, власти готовят еще два уголовных дела. Одно — персонально против него, а второе против редакции интернет-газеты "Страна". Также он подчеркнул, что будет продолжать борьбу, чтобы доказать всю абсурдность выдвинутых против него обвинений.

"Российский след". Матиос назвал основную версию подрыва авто Шаповала

Основной версией следствия по взрыву автомобиля в Киеве, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, является российский след. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга в Киеве.

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Турчинов связал кибератаку и убийство полковника в Киеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал неслучайным совпадение убийства полковника Максима Шаповала и масштабной кибератаки в один день.

Дело об убийстве Бузины передают в суд — адвокат подозреваемых

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины, сообщил во вторник адвокат подозреваемых Сергей Войченко.

"Сегодня прокуратура города Киева сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука", — написал Войченко в своей странице в Facebook.

Парубий назвал "Северный поток-2" новейшим энергетическим оружием РФ

Проект "Северный поток-2" является "новейшим энергетическим оружием" России, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. "Безопасность Украины, в том числе энергетическая, неотделима от безопасности Европы.

По его утверждению, для России "Северный поток-2" — это дополнительные колоссальные деньги, которые могут быть направлены "для усиления агрессивных военных действий" в Украине". "Это механизм политического давления РФ на страны ЕС", — заявил он

Во Львове отпразднуют годовщину кровавых еврейских погромов

В пятницу, 30 июня, во Львове пройдет "ШухевичФест", посвященный 110-летию гауптмана Шуцманшафта и командира УПА Романа Шухевича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В этот день, 30 июня 1941 года во Львове и других городах Западной Украины, произошли жестокие еврейские погромы организованные нацистами и ОУН при участии бойцов батальона "Нахтигаль", одним из командиров которого был Роман Шухевич. Таким образом во Львове решили отпраздновать ужасную смерть тысяч ни в чем не повинных евреев", — написал Долинский.

Штаб блокады Донбасса созывает "народное вече" в Кировоградской области

Штаб торговой блокады с неподконтрольными территориями Донбасса созывает "народное вече" в связи с ситуацией в селе Бережинка Кировоградской области.

"Интер" подает в суд на "Триолан" в связи с отключением вещания

Крупный оператор телекоммуникационных услуг "Триолан" прекратил ретрансляцию общенационального телеканала "Интер", в связи с чем последний подает в суд на телеком-провайдера, сообщает пресс-служба телевещателя.

Нардеп записал на тестя элитные квартиры в Киеве и дворец – СМИ

Народный депутат Верховной Рады от группы "Видродження" Антон Яценко записал на своего тестя дворец площадью 1,5 тысячи квадратных метров и ряд элитных квартир.

В Николаеве со стрельбой ограбили секонд-хенд

Вооруженное ограбление магазина секонд-хенд произошло в Николаеве, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

По данным полиции, нападавшие произвели несколько выстрелов в потолок, после чего забрали выручку магазина, в сумме около 10 000 гривен, и скрылись в неизвестном направлении.

В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище

В Черкассах выпускники необычно отметили своей выпуск. Четверо молодых людей узнали маршрутку и въехали на ней на кладбище. Чтобы замести следы они попытались сжечь автобус, сообщает vikka.ua.