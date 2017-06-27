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27.06.201711:22
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    В Николаеве со стрельбой ограбили секонд-хенд

    (обновлено: )23620
    По данным полиции, нападавшие произвели несколько выстрелов в потолок, после чего забрали выручку магазина, в сумме около 10 000 гривен, и скрылись в неизвестном направлении.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Вооруженное ограбление магазина секонд-хенд произошло в Николаеве, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    "Двадцать четвертого июня в 18:21 в магазин, расположенный на пересечении ул. Садовая и пр. Центральный, ворвались двое мужчин в медицинских масках на лицах и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, потребовали деньги из кассы", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, нападавшие произвели несколько выстрелов в потолок, после чего забрали выручку магазина, в сумме около 10 000 гривен, и скрылись в неизвестном направлении.

    Пострадавших в результате выстрелов нет.

    Следователями Центрального отдела полиции ГУНП начато уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Устанавливаются личности преступников и принимаются меры по их задержанию.

    Ранее сообщалось об ограблении ювелирного магазина в Киеве.

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