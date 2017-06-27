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    Интервью

    Взрыв авто в Киеве. Такой теракт предотвратить было невозможно - Ягун

    Тема:

    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве (251)

    (обновлено: )12410
    Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун заявил в эфире Голоса Столицы, что выполняющие боевые задания силовики, которые ездят на собственных автомобилях, должны быть крайне осторожны и каждый раз проводить проверку.
    Взрыв авто в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал. Происшествие правоохранители квалифицировали как террористический акт.

    Может ли гибель Максима Шаповала быть связана с его деятельностью, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы генерал-майор Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чому метою терористичної атаки став саме полковник Максим Шаповал?

    Взрыв авто в Киеве
    УНИАН
    Знакомый почерк... Подрыв авто — от Шеремета до полковника Шаповала

    — Справді один з найбільш результативних підрозділів спецслужб України на даному етапі є головне управління розвідки. Не знаю, чому так сталося, але, напевно тому, що вони все ж таки на вістрі атаки. І вони справді пішли шляхом значних змін і реформувань. І останнім часом дають непогані результати і в напрямку здобуття інформації і реалізації якихось спецоперацій. Можливо, це один з тих моментів, коли можна було таким чином чи призупинити, чи просто попередити ці всі речі, які робить Головне управління розвідки.

    Цей підрив стався в самому центрі Києва. Наскільки важко спланувати таку акцію?

    — Це надзвичайно складна операція і просто так її провести, просто когось виняйняти і дати якісь навіть кошти непрофесійній людині неможливо. Це апріорі. Тому що є теракти високотехнологічні, є просто теракти і терористичні акти, які готуються з використанням якихось елементів в тому числі і вибухівки, і є звичайні атаки терористів-смертників. Зараз ми бачимо такі звичайні випадки, коли використовуються автомобілі, вантажівки у західній Європі. Тому той елемент, який був використаний при цьому випадку, це середній випадок, коли використана вибухівка, але просто так її встановити не фахівець не може. Тому що треба і знати, куди встановлювати, і знати, як зробити затримку вибуху, щоб самому себе не пошкодити. Тобто це робилося виключно спеціальна операція, яку виконували спеціально підготовлені люди.

    Хто в даному випадку не допрацював? Наскільки можна було попередити цей теракт?

    — Не можна було попередити цей теракт. Єдина можливість, це просто щоб люди в черговий раз зрозуміли, що ми знаходимося у стані війни. Це така сама ситуація, як був випадок в Маріуполі.

    Тобто це має бути нормою?

    Взрыв авто в Киеве
    УНИАН
    Мощность бомбы в авто Шаповала составила 1 кг в тротиловом эквиваленте - МВД

    — Це люди мають розуміти, що ми в стані війни. Вони мають знати, що якщо ти виконуєш якісь бойові завдання і ти їздиш на власній машині, ти просто апріорі маєш підходити до машини, перевіряти, чи вона не є з вибухівкою. По-друге, машина має стояти в якійсь охоронюваній зоні, в якій ти точно будеш знати, що туди доступу стороннім особам немає. Або хоча б були відеокамера і якась охорона. А в нас просто люди розслаблені.

    Якщо справа дійшла до автомобілів, де ще слабкі місця? На що потрібно звертати увагу, до чого потрібно готуватися громадянам?

    — По-перше, пильність у всьому. В тому числі і до своїх якихось предметів, що поруч з вами. Просто в нас немає того виховання. Я завжди привожу приклад Ізраїлю, тому що вони живуть в постійній напрузі. І в них є норма, десь ідеш, якийсь пакунок лежить незрозумілий, якісь люди незрозумілі, якісь рухи незрозумілі, все це фіксується і все це доповідається. В нас є дуже велика проблема контакту і співпраці особисто громадян з правоохоронними органами. Немає того рівня довіри, коли можна спокійно подзвонити і щось сказати і тебе не звинуватять в тому, що ти це зробив. Так само є дуже велика проблема. Тому це тільки робота взаємодії громадськості і спецслужб і правоохоронних органів в тому, щоб бути готовим і бути пильними до таких випадків.

    Смотрите также: Подрыв авто полковника разведки в Киеве: опубликованы новые фото

    Ранее директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил в эфире "ГС", что от взрыва погиб сотрудник Минобороны и еще двое прохожих получили легкие повреждения.

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