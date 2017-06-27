Взрыв авто в Киеве. Такой теракт предотвратить было невозможно - Ягун

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал. Происшествие правоохранители квалифицировали как террористический акт.

Может ли гибель Максима Шаповала быть связана с его деятельностью, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы генерал-майор Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

(текст публикуется на языке оригинала)

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— Справді один з найбільш результативних підрозділів спецслужб України на даному етапі є головне управління розвідки. Не знаю, чому так сталося, але, напевно тому, що вони все ж таки на вістрі атаки. І вони справді пішли шляхом значних змін і реформувань. І останнім часом дають непогані результати і в напрямку здобуття інформації і реалізації якихось спецоперацій. Можливо, це один з тих моментів, коли можна було таким чином чи призупинити, чи просто попередити ці всі речі, які робить Головне управління розвідки.

Цей підрив стався в самому центрі Києва. Наскільки важко спланувати таку акцію?

— Це надзвичайно складна операція і просто так її провести, просто когось виняйняти і дати якісь навіть кошти непрофесійній людині неможливо. Це апріорі. Тому що є теракти високотехнологічні, є просто теракти і терористичні акти, які готуються з використанням якихось елементів в тому числі і вибухівки, і є звичайні атаки терористів-смертників. Зараз ми бачимо такі звичайні випадки, коли використовуються автомобілі, вантажівки у західній Європі. Тому той елемент, який був використаний при цьому випадку, це середній випадок, коли використана вибухівка, але просто так її встановити не фахівець не може. Тому що треба і знати, куди встановлювати, і знати, як зробити затримку вибуху, щоб самому себе не пошкодити. Тобто це робилося виключно спеціальна операція, яку виконували спеціально підготовлені люди.

Хто в даному випадку не допрацював? Наскільки можна було попередити цей теракт?

— Не можна було попередити цей теракт. Єдина можливість, це просто щоб люди в черговий раз зрозуміли, що ми знаходимося у стані війни. Це така сама ситуація, як був випадок в Маріуполі.

Тобто це має бути нормою? УНИАН Мощность бомбы в авто Шаповала составила 1 кг в тротиловом эквиваленте - МВД

— Це люди мають розуміти, що ми в стані війни. Вони мають знати, що якщо ти виконуєш якісь бойові завдання і ти їздиш на власній машині, ти просто апріорі маєш підходити до машини, перевіряти, чи вона не є з вибухівкою. По-друге, машина має стояти в якійсь охоронюваній зоні, в якій ти точно будеш знати, що туди доступу стороннім особам немає. Або хоча б були відеокамера і якась охорона. А в нас просто люди розслаблені.

Якщо справа дійшла до автомобілів, де ще слабкі місця? На що потрібно звертати увагу, до чого потрібно готуватися громадянам?

— По-перше, пильність у всьому. В тому числі і до своїх якихось предметів, що поруч з вами. Просто в нас немає того виховання. Я завжди привожу приклад Ізраїлю, тому що вони живуть в постійній напрузі. І в них є норма, десь ідеш, якийсь пакунок лежить незрозумілий, якісь люди незрозумілі, якісь рухи незрозумілі, все це фіксується і все це доповідається. В нас є дуже велика проблема контакту і співпраці особисто громадян з правоохоронними органами. Немає того рівня довіри, коли можна спокійно подзвонити і щось сказати і тебе не звинуватять в тому, що ти це зробив. Так само є дуже велика проблема. Тому це тільки робота взаємодії громадськості і спецслужб і правоохоронних органів в тому, щоб бути готовим і бути пильними до таких випадків.

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Ранее директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил в эфире "ГС", что от взрыва погиб сотрудник Минобороны и еще двое прохожих получили легкие повреждения.