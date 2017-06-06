Не хотим или не можем? Почему коррупция в Украине непобедима

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В США заявляют про эпидемию коррупции, которая распространяется из постсоветских стран на Запад, в Латинскую Америку и даже Африку и становится мировой грозой. Эта тема была ведущей на встрече в Вашингтоне экспертов Хельсинской комиссии США.

Эксперты говорят: коррупционные схемы, изначально зафиксированные в постсоветских странах, теперь выявляют даже на других материках. Причем за такими схемами часто стоят выходцы из постсоветского пространства.

Участие украинцев в коррупционных схемах за границей в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

(публикуется на языке оригинала)

Начебто в екваторіальній Гвінеї вже зафіксували схему за участю українських корупціонерів…

– Нічого нового українці не вигадали, навіть наші такі талановиті корупціонери. Те, що використовуються мережі фіктивних фірм, створені українцями або частково українцями, в принципі, в цьому немає нічого особливого або геніального.

Просто корупціонери інших країн використовують вже готову інфраструктуру для відмивання вкрадених в їхніх бюджетах грошей. Чи це ноу-хау? Та ні, в принципі.

З часів Павла Лазаренка нічого нового українські корупціонери не вигадали, вдосконалюючі базові схеми. Тому, наскільки цей експорт ноу-хау, мабуть, ні. Дратує те, що про нашу країну говорять в такому ракурсі. Це відверто дратує.

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Якими можуть бути наслідки всього цього? Ми пам'ятаємо, що рік тому розпочалась глобальна кампанія з боротьби з корупцією. Ця кампанія на світовому рівні продовжується чи ні?

– Це дуже взаємопов'язані речі, тому що фактично оффшорні юрисдикції є ключовим інструментом корупції.

Тут треба зазначити, що не всі офшорні компанії є інструментом для корупції, але більшість з них так, оскільки за оффшорною компанією можна сховати будь-яку фізичну особу — будь-якого міністра, президента чи депутата. Саме тому оффшорними компаніями користуються.

І той форум, про який ви говорите, він мав в цілі запустити такий глобальний реєстр справжніх власників оффшорних компаній. І тут є одна проблема, тому що базову оффшорну інфраструктуру створила Великобританія і поки сама Британія не захоче відкрити офшорні юрисдикції, ніхто інший цього зробити не зможе і в цій частині поки що британці роблять хороші кроки.

Україна не є останньою в цьому русі, але поки британці не відкриють свої офшорні юрисдикції, не буде кінцевих бенефіціарів кампаній, в них зареєстрованих, глобально з цим нічого не можна буде зробити. Україна, наприклад, не може нічого вирішити, тому що не можна з України побачити, хто володіє компанією або в кінці Кіпру або в австрійському трасті.

Якщо ми говоримо про боротьбу з глобальною корупцією, то все одно гроші осідають не в Україні. І поки країни такі як Австрія, Нідерланди, Великобританія не захочуть з цим боротись і не почнуть це робити, ми не зможемо зупинити витік грошей за кордон.

Комментируя исходящую от Украины, в том числе, "пандемию коррупции", политолог Кирилл Молчанов в эфире Голоса Столицы также проанализировал прогресс в борьбе с этим явлением.

Может ли это повлечь какие-то негативные последствия для самой Украины и нынешней власти?

– Тут вопрос скорее философский, потому что последствия – они и так на лицо.

Дело в том, что все эти первые места в списках по борьбе с коррупцией говорят о том, что просто в Украину не будут заходить инвестиции. То есть никакой бизнес международный не захочет работать в стране, которая действительно является коррумпированной и поэтому это является ключевым последствием.

Мне кажется, что каких-то последствий политических для этого не будет. Здесь больше потери несет сама страна, а не ее политическое руководство.

У нас много говорят о борьбе с коррупцией, создаются новые антикоррупционные органы. Почему эта схема не работает?

– Я думаю, что ответ очевиден. Дело в том, что политическая воля на самом высоком уровне для того, чтобы действительно перейти от слов к делу и, скажем так, все, что мы видим за последние три года — это скорее имитация борьбы с коррупцией, чем непосредственно антикоррупционные действия.

То есть мы видим создали целую плеяду органов, начиная с НАБУ, антикоррупционный прокурор, вот эта чудесная НАЗК, на подходе антикоррупционные суды. То есть мы видим, что развели бюрократию, которая занимается только тем, что перебрасывает ответственность и говорит, что нам не дают, мешают работать.

Когда будут созданы эти антикоррупционные суды в 2019 году, как планируют, в этом случае уже будут говорить о том, что не хватает еще каких-то антикоррупционных войск, которые бы ловили этих взяточников и коррупционеров и привозили бы в эти суды.

То есть мы видим, что просто пошли по пути просто развода чиновничьей иерархии вместо того, чтобы заниматься более простыми действиями. Ни в одной демократической стране мира нет никаких НАБУ и антикоррупционных судов. Это какое-то ноу-хау, которое у нас создается, а толку от этого никакого нет.

Мы видим, что об угрозе коррупционной эпидемии нам заявляют из США. Штаты оказывают определенное влияние на работу антикоррупционных органов.

– И финансовую помощь. Я думаю, что на сегодняшний день украинским чиновникам повезло, что США погружены в свой внутренний политический кризис и администрации Дональда Трампа не до каких-то внешних проектов. И я очень сомневаюсь, что они будут как-то усиливать давление, но скорее даже поддерживать на том же уровне, который был до этого.

Поэтому я считаю, что единственное, чего стоит ожидать от США — то, что они просто максимально урежут финансирование как по линии неправительственных организаций, так и по линии финансовых кредитных гарантий. То есть скорее всего они просто перестанут давать деньги Украине, но никакого давления оказывать не будут.

Им абсолютно сейчас не до этого и мы же видим, что даже на уровне политического руководства Украины они это прекрасно понимают и поэтому сквозь пальцы выполняют так называемые западные требования, понимая, что ничего, кроме глубокого осуждения, усиленной риторики они ничего продемонстрировать не могут.

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Поэтому я думаю, что никакого внешнего давления в ближайшее время точно не будет.

Ранее народный депутат Семен Семенченко в эфире "ГС" заявил, что чиновники обязаны объяснить происхождение своих богатств, а если не смогут, то к ним нужно применять спецконфискацию.

Напомним, народный депутат Борислав Береза в эфире "ГС" заявил, что НАБУ и НАПК активно готовятся к обработке базы деклараций, которые подали чиновники и политики.