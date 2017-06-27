Во Львове отпразднуют годовщину кровавых еврейских погромов

Фото из открытых источников

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 июня, во Львове пройдет "ШухевичФест", посвященный 110-летию гауптмана Шуцманшафта и командира УПА Романа Шухевича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В этот день, 30 июня 1941 года во Львове и других городах Западной Украины, произошли жестокие еврейские погромы организованные нацистами и ОУН при участии бойцов батальона "Нахтигаль", одним из командиров которого был Роман Шухевич. Таким образом во Львове решили отпраздновать ужасную смерть тысяч ни в чем не повинных евреев. Продлится празднование до 2 июля — дня когда закончился погром. В программе "ШухевичФест" — выставки о семье Шухевичей, спортивные соревнования, кинопоказы и лекции, где о Шухевиче будут рассказывать как о подпольщике, спортсмене и бизнесмене", — написал Долинский.

По его словам, организаторами фестиваля выступили управление культуры Львовского городского совета, народные дома Билогорщи и микрорайона "Левандовка", Львовская станица "Пласта", культурно-художественый центр "Спутник", львовский музей "Территория террора".

Смотрите также фотоленту: Нападение на синагогу в Умани: кровь и свиная голова

Ранее сообщалось об акте вандализма в синагоге в Умани. Там группа лиц осквернила синагогу на могиле Рабби Нахмана. Они забросали внутреннее помещение кусками свинины и облили красной краской.