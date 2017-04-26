В Киеве – скандал из-за вывески спектакля "Холокост Кабаре"

РИА Новости Украина

Ранее в Киеве появилась рекламная афиша спектакля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре" по одноименной пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля. Премьера назначена на 28 апреля на сцене киевского концерт-холла "Bel'etage".

Спектакль с провокационным названием

Пьеса уже была представлена в Германии, Канаде и Америке, оставив у зрителей и критиков противоречивое впечатление.

В основе пьесы лежит реальный судебный процесс над экс-гражданином США украинского происхождения Иваном (Джоном) Демьянюком, признанным виновным в военных преступлениях, которые он совершал, будучи охранником в нескольких нацистских концлагерях во время Второй мировой войны.

По задумке создателей, в спектакле "пересматривают заново буквально весь XX век с его катастрофами, трагедиями, нравственными парадоксами, пределом и беспределом, на который только способен человек".

Скандал

Вывеска с названием спектакля появилась на здании концертного зала в день Памяти катастрофы и героизма восточно-европейского еврейства, который в 2017 году отмечается 24 апреля. В этот день чествуется память 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистами в период Второй мировой войны.

"Вот эту жуть (не нахожу слова, как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги! И продаются билеты на пятничное представление. Кому нужна эта провокация, я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем всё, чтобы убрать эту провокацию немедленно", – написал на своей странице в Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Позже он написал, что вывеску демонтировали, в том числе, благодаря помощи государственных структур.

Возмущение по этому поводу высказал также директор Украино-израильского института стратегических исследований имени Голди Меир Альберт Фельдман. По его мнению, соединение в одной фразе слова, которое означает убийство, с кабаре – недопустимо.

"Как можно объединить в одной фразе самые жёсткие системные убийства в истории и слово " кабаре"? Знаете, что оно означает — развлекательное заведение с определенной художественной программой, которая состоит из легких песен, юморесок, скетчей, танцевальных номеров и прочее. Такой вот юморок на костях убитых евреев", – написал он на своей странице в Facebook.

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Фельдман также сообщил, что будет поднят вопрос о целесообразности показа этого спектакля в Киеве.

"Раввин Асман пообещал, что и само "представление" мы провести не дадим. Но тут уже, на мой взгляд, это внутреннее дела отдельных культуральных групп. Толерантно не вмешиваться в то, что происходит за плотно закрытыми дверьми. Пока власти молчат", – написал он.

Как сообщили РИА Новости в агентстве, которое занимается реализацией билетов, продажи продолжаются.