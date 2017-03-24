МИД осудил осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины осуждает акт вандализма в Тернополе, где неизвестные в пятницу осквернили памятник жертвам Холокоста.

Директор международной организации Украинский еврейский комитет Эдуард Долинский в пятницу заявил, что неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Тернополе.

"МИД Украины решительно осуждает акт вандализма в Тернополе, где неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Считаем это спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональный мир и согласие в Украине", — говорится в комментарии МИД Украины на официальном сайте.

Ведомство выражает уверенность, что правоохранительные органы Украины примут все необходимые меры для того, чтобы заказчики и исполнители преступления были оперативно найдены и привлечены к ответственности.

В декабре 2016 года неизвестные разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. Там расположена могила рабби Нахмана — одного из основателей хасидизма, течения в иудаизме с многочисленными последователями по всему миру. Израильские политики назвали инцидент примером уродливого антисемитизма, призвав власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.