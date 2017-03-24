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    МИД осудил осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе

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    МИД выразил уверенность, что правоохранительные органы Украины примут все необходимые меры для того, чтобы заказчики и исполнители преступления были оперативно найдены и привлечены к ответственности.
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Facebook Eduard Dolinsky

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины осуждает акт вандализма в Тернополе, где неизвестные в пятницу осквернили памятник жертвам Холокоста.

    Александр Квасьневский
    Сайт правительства Украины
    Александр Квасьневский: антисемитизм – проблема всего мира

    Директор международной организации Украинский еврейский комитет Эдуард Долинский в пятницу заявил, что неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Тернополе.

    "МИД Украины решительно осуждает акт вандализма в Тернополе, где неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Считаем это спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональный мир и согласие в Украине", — говорится в комментарии МИД Украины на официальном сайте.

    Ведомство выражает уверенность, что правоохранительные органы Украины примут все необходимые меры для того, чтобы заказчики и исполнители преступления были оперативно найдены и привлечены к ответственности.

    В декабре 2016 года неизвестные разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. Там расположена могила рабби Нахмана — одного из основателей хасидизма, течения в иудаизме с многочисленными последователями по всему миру. Израильские политики назвали инцидент примером уродливого антисемитизма, призвав власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.

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