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    Общество

    "На помойку". В ИнАУ сообщили, что делать с зараженными компьютерами

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (18)

    (обновлено: )59
    Вирус Petya
    Zillya!

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко не советует пользователям пораженных кибератакой компьютеров соглашаться на требования хакеров и заявил, что зараженные вирусом компьютеры можно только выбросить.

    "Ни в коем случае нельзя перечислять им эти биткоины. Это развод. Из того, что проанализировали наши специалисты, ясно, что из-за вируса идет полное шифрование файлов. Всю пораженную вирусом технику можно просто выбросить на помойку. От вируса вылечить компьютеры нереально. Если уже началось шифрование, это уже всё", — цитирует Федиенко издание "Страна.ua".

    Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

    О хакерской атаке сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая в Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

    В компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

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