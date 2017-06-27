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    Политика

    Нардеп записал на тестя элитные квартиры в Киеве и дворец – СМИ

    (обновлено: )30540
    Согласно данным проведенного расследования, нардеп Яценко записал на своего тестя также целый ряд недвижимости общей стоимостью около 8 млн долларов.
    Народный депутат Украины Антон Яценко
    УНИАН

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады от группы "Видродження" Антон Яценко записал на своего тестя дворец площадью 1,5 тысячи квадратных метров и ряд элитных квартир.

    Об этом говорится в расследовании программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

    По данным проведенного расследования, недвижимость тесть получил в подарок от Яценко.

    "Прежде всего речь идет о дворце в элитном поселке Козин под Киевом: на 1,33 га земли расположены дом общей площадью 1 520 кв. м., профессиональный теннисный корт, бассейн и т. д", — отмечается в результатах расследования.

    bihus.info
    Недвижимость, которая по данным программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом", принадлежит тестю Антона Яценко.
    bihus.info
    Недвижимость, которая по данным программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом", принадлежит тестю Антона Яценко.

    Журналисты программы сообщают, что ранее Яценко сдавал пустые электронные декларации и только недавно задекларировал пользование этим имением. Владельцем дома значится тесть Антона Яценко — Иван Кравчук — в соответствии с договором дарения с августа 2010 года.

    Кроме этого имения, как свидетельствуют результаты расследования программы, на Кравчука записан еще целый ряд недвижимости общей стоимостью около 8 млн долларов:

    — две квартиры на ул. Грушевского 9а, общей площадью более 500 кв. м и стоимостью около 2200000 долларов;

    — квартира на бульваре Шевченко 11 площадью 98 квадратов, рыночная стоимость — около 400 тыс. долларов;

    — по этому же адресу зарегистрированы нежилые помещения на 788 кв. м, актуальная рыночная стоимость неизвестна, однако согласно оценке на момент приобретения в собственность недвижимость стоила около 730 тыс. долларов;

    — половина офисного здания на ул. Саксаганского 119, 484 кв. м. Журналисты говорят, что офисы здесь сейчас продаются по 2 тыс. долларов за квадрат, а это значит, что доля Ивана Кравчука стоит около миллиона;

    — нежилые помещения на ул. Сечевых Стрельцов 50, 5,4 тыс. кв. м, актуальная рыночная стоимость неизвестна, однако согласно оценке на момент приобретения в собственность — 3,64 млн долларов.

    bihus.info
    Недвижимость, которая по данным программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом", принадлежит тестю Антона Яценко.

    По словам авторов программы, комментировать происхождение имущества и род занятий тестя Яценко не захотел, отметив, что тесть — не публичный человек и не чиновник, а соответственно — не подпадает под электронное декларирование.

    Ранее сообщалось, что депутат Ирпенского городского совета Игорь Оверко в прошлом году прекратил право собственности на 400 квартир, доход от продажи которых составил более 50 млн гривен.

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