"Интер" подает в суд на "Триолан" в связи с отключением вещания

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Крупный оператор телекоммуникационных услуг "Триолан" прекратил ретрансляцию общенационального телеканала "Интер", в связи с чем последний подает в суд на телеком-провайдера, сообщает пресс-служба телевещателя.

В понедельник "Триолан" сообщил, что в силу разных обстоятельств договор с "Интером" утратил свою силу и сейчас компания находится в стадии переговоров по заключению нового договора.

"Однако, в силу разных причин переговоры носят сложный характер. В любом случае мы ожидаем завершение этого процесса к 1 июля 2017 года. Если мы заключим договор, то 1 июля мы возобновим вещание "Интера". Если не заключим, то мы с вашей помощью будем выбирать — соответственно снизить абонентскую плату (предварительно до 12 гривен) или заменить телеканалы группы "Интер" другими каналами", — говорится в сообщении провайдера.

В свою очередь "Интер" заявляет, что отключение телеканала в сети "Триолана" осуществлено вопреки действующему договору и с нарушением прав зрителей.

"Договор о ретрансляции телеканала "Интер" и других телеканалов Inter Media Group в сети кабельного оператора "Триолан" был заключен в декабре прошлого года со сроком действия до 31.12.2017 г. Таким образом, на сегодняшний день договор является действующим. Кабельный провайдер "Триолан" на протяжении нескольких месяцев в нарушение действующего договора не оплачивает ретрансляцию телеканалов Inter Media Group", — говорится в заявлении канала.

В пресс-службе отмечают, что защиту интересов телезрителей и своих интересов Inter Media Group будет осуществлять в установленном законом порядке.

"В настоящее время мы обращаемся в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за несколько месяцев по действующему договору. При этом мы не прекращаем обеспечивать доступ к качественному сигналу, и какие-либо проблемы с приемом сигнала телеканала "Интер" в сети "Триолан" зависят исключительно от выполнения своих обязательств этим кабельным провайдером", — заявил вещатель.

В Киеве 4 сентября 2016 года загорелось здание, в котором расположен телеканал "Интер". Представители телеканала заявили, что это был поджог. По данным полиции, за медпомощью обратились семь человек. Возбуждено дело по статьям "хулиганство", "умышленное уничтожение и повреждение имущества" и "препятствование журналистской деятельности". Глава МВД заявил, что нападение на телеканал совершили бывшие военнослужащие. Позже он обвинил "Интер" в "провоцировании" нападения на свой офис.