Игорь Гужва вышел на свободу под залог

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор "Страны" Игорь Гужва во вторник, 27 июня, вышел из СИЗО под залог и ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
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По словам Гужвы, власти готовят еще два уголовных дела. Одно — персонально против него, а второе против редакции интернет-газеты "Страна".
Также он подчеркнул, что будет продолжать борьбу, чтобы доказать всю абсурдность выдвинутых против него обвинений.
"Общественность должна знать, что стоит за всеми этими провокациями против нашей редакции", — заявил Игорь Гужва.
Также он сообщил, что во время обыска в редакции интернет-газеты полицейские забрали все паспорта.
"Дело в том, что у меня все мои паспорта изъяли при налете, который осуществила так называемая полиция на нашу редакцию", — сообщил Гужва.
На вопрос, официально ли они изъяты он ответил: "Они указаны в протоколе, да".
По словам Гужвы, в постановлении суда об аресте сообщается, что журналисту запрещен выезд из страны, покидать Киев.
"Для меня на самом деле это не есть проблема кроме того, что я планировал съездить к своим родителям в Славянск как раз на эти выходные, но будем смотреть дальше, как поступать", — сказал Гужва.
В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его, вымогая $20 000. В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.
В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в размере 544 тысячи гривен, в понедельник за него внесли залог.