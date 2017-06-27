КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор "Страны" Игорь Гужва во вторник, 27 июня, вышел из СИЗО под залог и ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

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По словам Гужвы, власти готовят еще два уголовных дела. Одно — персонально против него, а второе против редакции интернет-газеты "Страна".

Также он подчеркнул, что будет продолжать борьбу, чтобы доказать всю абсурдность выдвинутых против него обвинений.

strana.ua Игорь Гужва вышел на свободу под залог

"Общественность должна знать, что стоит за всеми этими провокациями против нашей редакции", — заявил Игорь Гужва.

Также он сообщил, что во время обыска в редакции интернет-газеты полицейские забрали все паспорта.

"Дело в том, что у меня все мои паспорта изъяли при налете, который осуществила так называемая полиция на нашу редакцию", — сообщил Гужва.

На вопрос, официально ли они изъяты он ответил: "Они указаны в протоколе, да".

По словам Гужвы, в постановлении суда об аресте сообщается, что журналисту запрещен выезд из страны, покидать Киев.

"Для меня на самом деле это не есть проблема кроме того, что я планировал съездить к своим родителям в Славянск как раз на эти выходные, но будем смотреть дальше, как поступать", — сказал Гужва.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его, вымогая $20 000. В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.

В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в размере 544 тысячи гривен, в понедельник за него внесли залог.