Один день из жизни Игоря Гужвы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В понедельник, 26 июня, после проведенных трех суток в изоляторе временного содержания Игоря Гужву перевели в следственный изолятор №13 на Лукьяновке. В то же утро заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua", внесла установленный судом залог. Но и это, не помогло выйти на свободу Игорю Гужве.

Сразу после известия о внесении за освобождение главреда подозреваемого в вымогательстве денег, под стены СИЗО съехались журналисты украинских телеканалов. Было понятно, что коль деньги внесли на счет госказначейства, значит, в ближайшие часы его должны отпустить.

Въезд в СИЗО оккупировали штативы теле- и фотокамер. Операторы и журналисты мужественно ждали приезда адвокатов Игоря Гужвы и пытались сами разобраться, за что его арестовали.

"Я не знаю его ни как редактора, ни как человека, но мне не понятно, зачем он брал деньги, да еще и так показательно?" — задается вопросом один из журналистов.

"Может быть, жадность его сгубила, денег же много не бывает?!" — констатирует другой.

"А мне подруга, которая с ним работала в "Сегодня" рассказывала, что он достаточно порядочный человек. И, в принципе, не хапуга, как многие наши журналисты, которые за копейку удавятся. А ведь некоторые сделали бизнесом именно публикацию компромата, а потом снятие его за деньги. Гужва, говорят, этим никогда не грешил", — подчеркивает еще одна представительница прессы.

"Так, а почему он здесь, подставили? А зачем тогда? Кому он дорогу перешел? Он же не политик, вот что странно. Как то много не понятного в этом деле. Надеюсь, сам Гужва нам расскажет, что к чему", — отмечает другая коллега.

Из всей имеющейся информации получалось очень странное дело. Но и не удивительное, был бы человек, а статья всегда найдется.

Ждать адвокатов прессе у ворот СИЗО пришлось долго. Елена Лукаш подъехала только к 16:00. На вопрос, есть ли надежда, что Гужву освободят сегодня, ответила уклончиво: "Посмотрим". И решительно скрылась за дверью изолятора.

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Оптимизма не добавляло то, что как написала до этого адвокат Елена Лукаш на свой странице в Facebook, не смотря на то, что залог был внесен в 11:20, в 15:00 госказначейство не видело денег на счету.

Время шло. Сотрудники СИЗО расходились по домам. Автозаки то и дело заезжали на территорию изолятора и возвращались пустыми, а ни адвокат, ни Гужва так и не появлялись. Обнадежил один из сотрудников изолятора, который узнав, что все ждут Гужву, сказал, что уже скоро, его собирают.

Но чуда не произошло. В восьмом часу вечера вышла Елена Лукаш без подзащитного. Никто не мог понять, что произошло, почему Гужва остался.

"В 11:20 сегодня платеж с полной суммой залога был отправлен в наше козначейство. Я не знаю, кто опустил ему веки и не смог их поднять, сейчас восемь вечера и соответствующие документы казначейство не дало. Три часа я провела с Игорем, он в хорошем состоянии, бодром, благодарит всех за помощь и поддержку. Причин, почему наша государственная машина не справляется с перечислением залога и предоставлением документов об этом, мы назвать не могу. Мы ожидали подобных препятствий, мелких пакостей. Настроены спокойно и решительно – победа принадлежит терпеливым. Залог заплачен и это вопрос часов его освобождение", — подчеркивает Елена Лукаш.

По словам адвоката, эту ночь Игорь Гужва безосновательно проведет в СИЗО.

"А защита готовится к любому развитию событий! Что там, "правоохранители"? Новое подозрение? Новое задержание? Новое вымогательство, сепаратизм, покушение на государственный строй, заплыв за буйки или незаконное ношение знаков красного креста и полумесяца?

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Покажите все бессилие, на которое вы способны. За все что, возможно, произойдет сегодня (26 июня – Ред.) в СИЗО в ответе режим. Как и за незаконное удержание Игоря", — так написала на Елена Лукаш, еще раз подчеркнув, что Игоря Гужву намеренно не выпустили из изолятора, так как закончился рабочий день.