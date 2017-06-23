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    К этой провокации я был готов давно - Гужва

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    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (86)

    (обновлено: )9820
    Главный редактор "Страна.ua" Игорь Гужва записал видеообращение, в котором прокомментировал свое задержание сотрудниками правоохранительных органов.
    Канал Страна.ua в Youtube

    "К этой провокации уже был готов давно. Поэтому неожиданностью она для меня не стала. Но ничего, прорвемся. Бывало и хуже. И те, кто развязали эту грязную историю, понесут наказание", — сказал Гужва.

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

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