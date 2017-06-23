К этой провокации я был готов давно - Гужва

"К этой провокации уже был готов давно. Поэтому неожиданностью она для меня не стала. Но ничего, прорвемся. Бывало и хуже. И те, кто развязали эту грязную историю, понесут наказание", — сказал Гужва.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.