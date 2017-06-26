Гужву не выпустили из СИЗО, "театр" готовит новое подозрение - журналист

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Главному редактору "Страны" Игорю Гужве готовятся вручить новое подозрение, сообщила заместитель главреда этого издания Светлана Крюкова со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Старое дело развалилось в хлам. Задача винницкого театра за ночь написать новую. И утром вручить. Режиссеры консультируются, тянут время", — пишет она на своей странице в Facebook и резюмирует: "Акт второй".

Светлана Крюкова/Facebook, 26 июня 2017

При этом Крюкова добавила, что ей продолжают поступать угрозы. По ее словам, за день она уже получила пять сообщений.

Светлана Крюкова/Facebook, 26 июня 2017

По данным редакции издания, которая ссылается на адвоката Гужвы Юрия Иващенко, служащие государственной судебной администрации Украины не успели подписать справку о перечислении залога за главного редактора издания. "Деньги поступили, но мы не можем подписать справку — у нас рабочий день закончился", — заявили госчиновники адвокату.

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Ранее адвокат Гужвы Елена Лукаш написала в Facebook: "Поднимите кто-нибудь веки нашему казначейству! Залог за Игоря Гужву перечислен в 11:20. Почти 15:00, а казначейство всё не видит средств! Зато Игорь Гужва видит распределитель Лукьяновского СИЗО".

РИА Новости Украина Елена Лукаш возле здания Киевского следственного изолятора (Лукьяновское СИЗО) по делу Игоря Гужвы

Ранее Гужва был задержан в Киеве по подозрению в том, что вымогал деньги у депутата "Радикальной партии" Дмитрия Линько. По утверждению правоохранителей, журналист требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на политика, Генпрокуратура сообщила о наличии видео- и аудиодоказательств. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), в понедельник за Гужву внесли залог, после чего он должен выйти из СИЗО.