Редакция издания Гужвы объявила сбор залога для освобождения главреда

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 25 июня, редакция интернет-газеты "Страна.ua" объявила о сборе 544 тысяч гривен залога для главного редактора издания Игоря Гужвы, которого Шевченковский суд арестовал на 60 дней. О краудфандинге сообщила заместитель редактора Светлана Крюкова на своей странице в Facebook.

"В эти минуты предпринимаем с коллегами по редакции усилия, чтобы собрать 544 тыс грн на внесение залога по Игорю Гужве. В Кремле воскресенье. Закрыт. Денег не дал", — с иронией написала Светлана Крюкова.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. В субботу, 24 июня, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.