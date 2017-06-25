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    Общество

    Редакция издания Гужвы объявила сбор залога для освобождения главреда

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (122)

    (обновлено: )1910
    О сборе 544 тысяч гривен залога для главного редактора издания Игоря Гужвы, которого суд арестовал на 60 дней, сообщила заместитель редактора Светлана Крюкова.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    facebook.com/RRKuzmin

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 25 июня, редакция интернет-газеты "Страна.ua" объявила о сборе 544 тысяч гривен залога для главного редактора издания Игоря Гужвы, которого Шевченковский суд арестовал на 60 дней. О краудфандинге сообщила заместитель редактора Светлана Крюкова на своей странице в Facebook.

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    "В эти минуты предпринимаем с коллегами по редакции усилия, чтобы собрать 544 тыс грн на внесение залога по Игорю Гужве. В Кремле воскресенье. Закрыт. Денег не дал", — с иронией написала Светлана Крюкова.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. В субботу, 24 июня, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.

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