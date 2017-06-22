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    Общество

    Задержан главред "Страны" Игорь Гужва

    Тема:

    Неугодные СМИ. Обыски в "Стране" и задержание Гужвы (49)

    (обновлено: )562110
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Игорь Гужва "требовал и получил $10 000 за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика".
    Игорь Гужва во время обысков в офисе редакции интернет-издания Страна
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан по делу о "вымогательстве", сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. 

    "Доврался, наконец, к правде. По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", — написал Луценко на своей странице в Facebook

    Facebook Юрия Луценко
    Комментарий Юрия Луценко о задержании Игоря Гужвы

    Он также добавил, что "у следствия имеются видео и аудио доказательства".

    Луценко не уточнил, о каком "действующем политике" идет речь, однако сам Гужва в комментарии "Украинским новостям" сообщил, что речь идет о якобы вымогательстве у депутата Дмитрия Линько ("Радикальная партия").

    Facebook Юрия Луценко
    Обыски в офисе редакции интернет-издания "Страна"

    "Около 30 минут назад к нам пришли, выломали дверь. Представились сотрудниками Нацполиции. С представлением суда об обыске за якобы вымогательство у нардепа Линько", — сообщил он.

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    Ранее в четверг "Страна" сообщила, что в офисе сайта правоохранители проводят обыск

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