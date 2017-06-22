Задержан главред "Страны" Игорь Гужва

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан по делу о "вымогательстве", сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Доврался, наконец, к правде. По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Facebook Юрия Луценко Комментарий Юрия Луценко о задержании Игоря Гужвы

Он также добавил, что "у следствия имеются видео и аудио доказательства".

Луценко не уточнил, о каком "действующем политике" идет речь, однако сам Гужва в комментарии "Украинским новостям" сообщил, что речь идет о якобы вымогательстве у депутата Дмитрия Линько ("Радикальная партия").

Facebook Юрия Луценко Обыски в офисе редакции интернет-издания "Страна"

"Около 30 минут назад к нам пришли, выломали дверь. Представились сотрудниками Нацполиции. С представлением суда об обыске за якобы вымогательство у нардепа Линько", — сообщил он.

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Ранее в четверг "Страна" сообщила, что в офисе сайта правоохранители проводят обыск.